https://ria.ru/20221231/medvedev-1842639142.html
Медведев заявил, что Россия стала сильнее
Медведев заявил, что Россия стала сильнее - РИА Новости, 31.12.2022
Медведев заявил, что Россия стала сильнее
Враги России будут и дальше пытаться сломить ее и подчинить своей воле, но у них ничего не получится, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:47
2022-12-31T15:47
2022-12-31T15:47
новый год — 2023
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее и подчинить своей воле, но у них ничего не получится, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев записал обращение с поздравлениями с Новым годом. "Наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе", - сказал он. "За нами правда, а в правде победа. Победа, которая обязательно будет за нами", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20221231/medvedev-1842636086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, общество
Новый год — 2023, Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев заявил, что Россия стала сильнее
Медведев: враги России будут пытаться подчинить ее своей воле, но у них не получится