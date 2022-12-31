https://ria.ru/20221231/medvedev-1842639142.html

Медведев заявил, что Россия стала сильнее

Медведев заявил, что Россия стала сильнее - РИА Новости, 31.12.2022

Медведев заявил, что Россия стала сильнее

Враги России будут и дальше пытаться сломить ее и подчинить своей воле, но у них ничего не получится, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:47

2022-12-31T15:47

2022-12-31T15:47

новый год — 2023

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее и подчинить своей воле, но у них ничего не получится, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев записал обращение с поздравлениями с Новым годом. "Наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе", - сказал он. "За нами правда, а в правде победа. Победа, которая обязательно будет за нами", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20221231/medvedev-1842636086.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, дмитрий медведев, общество