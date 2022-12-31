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Медведев заявил, что Россия стала сильнее - РИА Новости, 31.12.2022
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Медведев заявил, что Россия стала сильнее
Медведев заявил, что Россия стала сильнее - РИА Новости, 31.12.2022
Медведев заявил, что Россия стала сильнее
Враги России будут и дальше пытаться сломить ее и подчинить своей воле, но у них ничего не получится, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:47
2022-12-31T15:47
новый год — 2023
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее и подчинить своей воле, но у них ничего не получится, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев записал обращение с поздравлениями с Новым годом. "Наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе", - сказал он. "За нами правда, а в правде победа. Победа, которая обязательно будет за нами", - добавил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, общество
Новый год — 2023, Россия, Дмитрий Медведев, Общество
15:47 31.12.2022
 
Медведев заявил, что Россия стала сильнее

Медведев: враги России будут пытаться подчинить ее своей воле, но у них не получится

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее и подчинить своей воле, но у них ничего не получится, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев записал обращение с поздравлениями с Новым годом.
"Наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе", - сказал он.
"За нами правда, а в правде победа. Победа, которая обязательно будет за нами", - добавил Медведев.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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