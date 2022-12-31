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Медведев назвал девиз России в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/medvedev-1842636086.html
Медведев назвал девиз России в 2022 году
Медведев назвал девиз России в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2022
Медведев назвал девиз России в 2022 году
Девизом России в 2022 году стало выражение "своих не бросаем", страна открыла свое сердце жителям Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:30
2022-12-31T15:30
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Девизом России в 2022 году стало выражение "своих не бросаем", страна открыла свое сердце жителям Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в телеграм-канале. "Своих не бросаем" стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное - открыла им свое сердце", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, россия, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Донбасс, Безопасность
15:30 31.12.2022
 
Медведев назвал девиз России в 2022 году

Медведев заявил, что в 2022 году девизом России стало выражение "своих не бросаем"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Девизом России в 2022 году стало выражение "своих не бросаем", страна открыла свое сердце жителям Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в телеграм-канале.
"Своих не бросаем" стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное - открыла им свое сердце", - сказал Медведев.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 15:21Новый год — 2023
Уходящий год стал драматичным и переломным, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияДонбассБезопасность
 
 
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