https://ria.ru/20221231/medvedev-1842636086.html

Медведев назвал девиз России в 2022 году

Медведев назвал девиз России в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2022

Медведев назвал девиз России в 2022 году

Девизом России в 2022 году стало выражение "своих не бросаем", страна открыла свое сердце жителям Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:30

2022-12-31T15:30

2022-12-31T15:30

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

донбасс

безопасность

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Девизом России в 2022 году стало выражение "своих не бросаем", страна открыла свое сердце жителям Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в телеграм-канале. "Своих не бросаем" стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное - открыла им свое сердце", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20221231/medvedev-1842634566.html

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Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, россия, донбасс, безопасность