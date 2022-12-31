https://ria.ru/20221231/medvedev-1842636086.html
Медведев назвал девиз России в 2022 году
Медведев назвал девиз России в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2022
Медведев назвал девиз России в 2022 году
Девизом России в 2022 году стало выражение "своих не бросаем", страна открыла свое сердце жителям Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:30
2022-12-31T15:30
2022-12-31T15:30
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Девизом России в 2022 году стало выражение "своих не бросаем", страна открыла свое сердце жителям Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в телеграм-канале. "Своих не бросаем" стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное - открыла им свое сердце", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20221231/medvedev-1842634566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Донбасс, Безопасность
Медведев назвал девиз России в 2022 году
Медведев заявил, что в 2022 году девизом России стало выражение "своих не бросаем"