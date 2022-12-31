https://ria.ru/20221231/medpomosch-1842675083.html
В России утвердили госгарантии бесплатного оказания медпомощи на 2023 год
В России утвердили госгарантии бесплатного оказания медпомощи на 2023 год - РИА Новости, 31.12.2022
В России утвердили госгарантии бесплатного оказания медпомощи на 2023 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T22:49
2022-12-31T22:49
2022-12-31T22:49
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Минздраву РРФ поручено внести в кабмин в установленном порядке до 1 июля 2023 года доклад о реализации Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; до 15 октября 2023 года - проект программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В конце сентября был представлен проект программы, в пояснительной записке к нему уточнялось, что в программе на 2023 год сохранены средние нормативы объёма скорой медпомощи на уровне 2022 года. Программа предусматривает также увеличение на 16% норматива объёма медицинской помощи по профилю "Онкология", при этом стоимость случая лечения по данному профилю в условиях дневных стационаров снизилась на 2,4% по сравнению со средней стоимостью 2022 года. Согласно документу, увеличивается и средний норматив объёма при ЭКО по сравнению с 2022 годом на 18,5%.
https://ria.ru/20221226/medpomosch-1841280071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил мишустин, россия
Общество, Михаил Мишустин, Россия
В России утвердили госгарантии бесплатного оказания медпомощи на 2023 год
Мишустин утвердил Программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2023 год
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
"В целях обеспечения конституционных прав граждан РФ на бесплатное оказание медицинской помощи правительство РФ постановляет утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", - говорится в документе.
Минздраву РРФ поручено внести в кабмин в установленном порядке до 1 июля 2023 года доклад о реализации Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; до 15 октября 2023 года - проект программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
В конце сентября был представлен проект программы, в пояснительной записке к нему уточнялось, что в программе на 2023 год сохранены средние нормативы объёма скорой медпомощи на уровне 2022 года.
Программа предусматривает также увеличение на 16% норматива объёма медицинской помощи по профилю "Онкология", при этом стоимость случая лечения по данному профилю в условиях дневных стационаров снизилась на 2,4% по сравнению со средней стоимостью 2022 года. Согласно документу, увеличивается и средний норматив объёма при ЭКО по сравнению с 2022 годом на 18,5%.