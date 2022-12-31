https://ria.ru/20221231/medpomosch-1842675083.html

В России утвердили госгарантии бесплатного оказания медпомощи на 2023 год

В России утвердили госгарантии бесплатного оказания медпомощи на 2023 год - РИА Новости, 31.12.2022

В России утвердили госгарантии бесплатного оказания медпомощи на 2023 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T22:49

2022-12-31T22:49

2022-12-31T22:49

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Минздраву РРФ поручено внести в кабмин в установленном порядке до 1 июля 2023 года доклад о реализации Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; до 15 октября 2023 года - проект программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В конце сентября был представлен проект программы, в пояснительной записке к нему уточнялось, что в программе на 2023 год сохранены средние нормативы объёма скорой медпомощи на уровне 2022 года. Программа предусматривает также увеличение на 16% норматива объёма медицинской помощи по профилю "Онкология", при этом стоимость случая лечения по данному профилю в условиях дневных стационаров снизилась на 2,4% по сравнению со средней стоимостью 2022 года. Согласно документу, увеличивается и средний норматив объёма при ЭКО по сравнению с 2022 годом на 18,5%.

https://ria.ru/20221226/medpomosch-1841280071.html

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Евгения Нефедова

общество, михаил мишустин, россия