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Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в пригороде Луганска - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/lnr-1842585095.html
Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в пригороде Луганска
Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в пригороде Луганска - РИА Новости, 31.12.2022
Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в пригороде Луганска
Сотрудники спецслужб обнаружили в пригороде Луганска тайник с оружием и боеприпасами, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T07:19
2022-12-31T09:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники спецслужб обнаружили в пригороде Луганска тайник с оружием и боеприпасами, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. "Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб", — сказал собеседник агентства. По его словам, в тайнике нашли противотанковую управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат и свыше 100 тысяч патронов разного калибра. "Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР", — заключил источник. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221220/lnr-1839991211.html
россия
донецкая народная республика
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Схрон украинских диверсантов в пригороде Луганска
Схрон украинских диверсантов в пригороде Луганска
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
07:19 31.12.2022 (обновлено: 09:00 31.12.2022)
 
Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в пригороде Луганска

Спецслужбы России нашли оружие и 100 тысяч патронов в схроне диверсантов под Луганском

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники спецслужб обнаружили в пригороде Луганска тайник с оружием и боеприпасами, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.
"Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в тайнике нашли противотанковую управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат и свыше 100 тысяч патронов разного калибра.
"Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР", — заключил источник.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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