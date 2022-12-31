https://ria.ru/20221231/led-1842626488.html
В МЧС рассказали, как определить безопасную толщину льда на водоеме
В МЧС рассказали, как определить безопасную толщину льда на водоеме - РИА Новости, 31.12.2022
В МЧС рассказали, как определить безопасную толщину льда на водоеме
Толстый лед на водоеме, на который можно безопасно выходить, должен иметь зеленоватый или синеватый оттенок и быть не менее семи сантиметров в толщину, сообщил... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:31
2022-12-31T14:31
2022-12-31T14:31
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Толстый лед на водоеме, на который можно безопасно выходить, должен иметь зеленоватый или синеватый оттенок и быть не менее семи сантиметров в толщину, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин. "Для одиночного безопасного нахождения он должен быть не менее семи сантиметров. Как правило, лед, имеющий такую толщину, не хрустит, не трещит, не проламывается и удерживает вес взрослого человека... Для безопасного перехода через водоем и группового нахождения считается лед толщиною в 15 сантиметров. Лед при этом должен иметь зеленоватый и синеватый оттенок, если он не покрыт снегом, и ни в коем случае не иметь пористую структуру", - отметил Печенин. Он посоветовал использовать "пешню", чтобы проверить толщину льда. Этим предметом часто пользуются рыболовы. Печенин порекомендовал заходить на лед возле берега скользящим шагом, не отрывая ног ото льда. "Если лед трещит и прогибается, то таким же шагом идти обратно", - добавил он.
https://ria.ru/20221215/led-1838956524.html
https://realty.ria.ru/20220201/led-1770312510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, как определить безопасную толщину льда на водоеме
МЧС: лед должен иметь зеленоватый или синеватый оттенок и быть не тоньше семи сантиметров
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Толстый лед на водоеме, на который можно безопасно выходить, должен иметь зеленоватый или синеватый оттенок и быть не менее семи сантиметров в толщину, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.
"Для одиночного безопасного нахождения он должен быть не менее семи сантиметров. Как правило, лед, имеющий такую толщину, не хрустит, не трещит, не проламывается и удерживает вес взрослого человека... Для безопасного перехода через водоем и группового нахождения считается лед толщиною в 15 сантиметров. Лед при этом должен иметь зеленоватый и синеватый оттенок, если он не покрыт снегом, и ни в коем случае не иметь пористую структуру", - отметил Печенин.
Он посоветовал использовать "пешню", чтобы проверить толщину льда. Этим предметом часто пользуются рыболовы.
Печенин порекомендовал заходить на лед возле берега скользящим шагом, не отрывая ног ото льда.
"Если лед трещит и прогибается, то таким же шагом идти обратно", - добавил он.