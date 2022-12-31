https://ria.ru/20221231/lavrov-1842631751.html
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование - РИА Новости, 31.12.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании, сообщило... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:06
2022-12-31T15:06
2022-12-31T15:07
россия
турция
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию", - говорится в заявлении ведомства.Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске сообщила, что Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории.Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.
https://ria.ru/20221229/vstrecha-1842168098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу
Россия, Турция, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу
15:06 31.12.2022 (обновлено: 15:07 31.12.2022)
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
Лавров обсудил с Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске
сообщила, что Анкара
согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии
и России в Москве
на вывод своих войск с сирийской территории.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.