https://ria.ru/20221231/lavrov-1842631751.html

Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование - РИА Новости, 31.12.2022

Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании, сообщило... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:06

2022-12-31T15:06

2022-12-31T15:07

россия

турция

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию", - говорится в заявлении ведомства.Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске сообщила, что Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории.Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.

https://ria.ru/20221229/vstrecha-1842168098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу