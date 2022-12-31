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Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование - РИА Новости, 31.12.2022
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Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование - РИА Новости, 31.12.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании, сообщило... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:06
2022-12-31T15:07
россия
турция
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию", - говорится в заявлении ведомства.Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске сообщила, что Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории.Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.
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россия, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу
Россия, Турция, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу
15:06 31.12.2022 (обновлено: 15:07 31.12.2022)
 
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

Лавров обсудил с Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию шагов в сирийском урегулировании, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске сообщила, что Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 12:49
Россия поддерживает инициативу о встрече Лаврова и Чавушоглу, заявили в МИД
 
РоссияТурцияСергей ЛавровМевлют Чавушоглу
 
 
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