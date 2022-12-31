https://ria.ru/20221231/kosmonavty-1842610112.html
Космонавты с орбиты поздравили россиян с Новым годом
Космонавты с орбиты поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022
Космонавты с орбиты поздравили россиян с Новым годом
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим Новым... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:44
2022-12-31T12:44
2022-12-31T12:52
новый год — 2023
космос - риа наука
земля
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
анна кикина
новый год
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим Новым годом и пожелали им почувствовать себя одной дружной семьей. "Дорогие друзья, мы… с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом", - сказал командир экипажа Прокопьев в видеоролике, распространенном "Роскосмосом".Он пожелал каждому здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе, а также быть счастливыми, смело идти вперед и созидать. Кикина отметила, что в предновогодние дни космонавты делятся праздничным настроением с близкими и "с теми, кому сейчас нелегко". И взрослым, и детям, по ее словам, хочется верить в чудеса. В конце видео российский экипаж МКС хором кричит "С новым годом!" Ранее Прокопьев, Петелин и Кикина рассказали, что на станции тоже есть традиция ставить елку, а также показали, как наряжают МКС к празднику. Сейчас на станции помимо трех российских космонавтов находятся американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, японец Коити Ваката. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на российском корабле "СоюзМС-22" 21 сентября 2022 года, остальные - на американском Crew Dragon в октябре. Из-за того, что МКС делает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут, экипаж станции может встретить Новый год 15 или 16 раз. Однако они символически отмечают это событие лишь несколько раз – когда Новый год наступает там, откуда они родом. Ранее Прокопьев рассказал, что в этот раз у экипажа, в отличие от всех остальных россиян, будет лишь пара выходных в новогодние праздники, все остальное время они будут на посту.
https://ria.ru/20221230/mks-1842403246.html
https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), анна кикина, новый год
Новый год — 2023, Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Анна Кикина, Новый год
12:44 31.12.2022 (обновлено: 12:52 31.12.2022)
Космонавты с орбиты поздравили россиян с Новым годом
Космонавты Прокопьев, Петелин и Кикина пожелали россиянам чувствовать себя одной семьей
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим Новым годом и пожелали им почувствовать себя одной дружной семьей.
"Дорогие друзья, мы… с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом", - сказал командир экипажа Прокопьев в видеоролике, распространенном "Роскосмосом
".
Он пожелал каждому здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе, а также быть счастливыми, смело идти вперед и созидать.
Кикина отметила, что в предновогодние дни космонавты делятся праздничным настроением с близкими и "с теми, кому сейчас нелегко". И взрослым, и детям, по ее словам, хочется верить в чудеса.
"Новый год - это семейный праздник. И мы желаем всем гражданам нашей большой страны стать одной дружной семьей", - добавил Петелин.
В конце видео российский экипаж МКС хором кричит "С новым годом!"
Ранее Прокопьев, Петелин и Кикина рассказали, что на станции тоже есть традиция ставить елку, а также показали, как наряжают МКС к празднику.
Сейчас на станции помимо трех российских космонавтов находятся американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, японец Коити Ваката. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на российском корабле "СоюзМС-22" 21 сентября 2022 года, остальные - на американском Crew Dragon в октябре.
Из-за того, что МКС делает один оборот вокруг Земли
примерно за 90 минут, экипаж станции может встретить Новый год 15 или 16 раз. Однако они символически отмечают это событие лишь несколько раз – когда Новый год наступает там, откуда они родом.
Ранее Прокопьев рассказал, что в этот раз у экипажа, в отличие от всех остальных россиян, будет лишь пара выходных в новогодние праздники, все остальное время они будут на посту.