https://ria.ru/20221231/kosmonavty-1842610112.html

Космонавты с орбиты поздравили россиян с Новым годом

Космонавты с орбиты поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022

Космонавты с орбиты поздравили россиян с Новым годом

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим Новым... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T12:44

2022-12-31T12:44

2022-12-31T12:52

новый год — 2023

космос - риа наука

земля

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

анна кикина

новый год

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим Новым годом и пожелали им почувствовать себя одной дружной семьей. "Дорогие друзья, мы… с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом", - сказал командир экипажа Прокопьев в видеоролике, распространенном "Роскосмосом".Он пожелал каждому здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе, а также быть счастливыми, смело идти вперед и созидать. Кикина отметила, что в предновогодние дни космонавты делятся праздничным настроением с близкими и "с теми, кому сейчас нелегко". И взрослым, и детям, по ее словам, хочется верить в чудеса. В конце видео российский экипаж МКС хором кричит "С новым годом!" Ранее Прокопьев, Петелин и Кикина рассказали, что на станции тоже есть традиция ставить елку, а также показали, как наряжают МКС к празднику. Сейчас на станции помимо трех российских космонавтов находятся американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, японец Коити Ваката. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на российском корабле "СоюзМС-22" 21 сентября 2022 года, остальные - на американском Crew Dragon в октябре. Из-за того, что МКС делает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут, экипаж станции может встретить Новый год 15 или 16 раз. Однако они символически отмечают это событие лишь несколько раз – когда Новый год наступает там, откуда они родом. Ранее Прокопьев рассказал, что в этот раз у экипажа, в отличие от всех остальных россиян, будет лишь пара выходных в новогодние праздники, все остальное время они будут на посту.

https://ria.ru/20221230/mks-1842403246.html

https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), анна кикина, новый год