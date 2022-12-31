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В состав ВС России вошли армейские корпуса ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/korpusa-1842655719.html
В состав ВС России вошли армейские корпуса ДНР и ЛНР
В состав ВС России вошли армейские корпуса ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.12.2022
В состав ВС России вошли армейские корпуса ДНР и ЛНР
Первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР вошли в состав Вооружённых сил РФ, им вручены боевые знамена, говорится в материалах Минобороны к... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:50
2022-12-31T17:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР вошли в состав Вооружённых сил РФ, им вручены боевые знамена, говорится в материалах Минобороны к посещению президентом РФ штаба Южного военного округа. "Первый Донецкий и второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в материалах Минобороны. В материалах ведомства указывается, что "приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что вошедшие сегодня в состав ВС РФ соединения являются боеспособными соединениями российской армии". Новым воинским формированиям ВС РФ были вручены боевые знамена.
https://ria.ru/20221228/armiya-1841806477.html
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
17:50 31.12.2022
 
В состав ВС России вошли армейские корпуса ДНР и ЛНР

Минобороны: первый армейский корпус ДНР и второй корпус ЛНР вошли в состав ВС России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР вошли в состав Вооружённых сил РФ, им вручены боевые знамена, говорится в материалах Минобороны к посещению президентом РФ штаба Южного военного округа.
"Первый Донецкий и второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в материалах Минобороны.
В материалах ведомства указывается, что "приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что вошедшие сегодня в состав ВС РФ соединения являются боеспособными соединениями российской армии".
Новым воинским формированиям ВС РФ были вручены боевые знамена.
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