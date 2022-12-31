https://ria.ru/20221231/korpusa-1842655719.html

В состав ВС России вошли армейские корпуса ДНР и ЛНР

В состав ВС России вошли армейские корпуса ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.12.2022

В состав ВС России вошли армейские корпуса ДНР и ЛНР

Первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР вошли в состав Вооружённых сил РФ, им вручены боевые знамена, говорится в материалах Минобороны к... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:50

2022-12-31T17:50

2022-12-31T17:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР вошли в состав Вооружённых сил РФ, им вручены боевые знамена, говорится в материалах Минобороны к посещению президентом РФ штаба Южного военного округа. "Первый Донецкий и второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в материалах Минобороны. В материалах ведомства указывается, что "приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что вошедшие сегодня в состав ВС РФ соединения являются боеспособными соединениями российской армии". Новым воинским формированиям ВС РФ были вручены боевые знамена.

https://ria.ru/20221228/armiya-1841806477.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика