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В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России
Аналитик Грациани: Запад стал препятствовать Москве после Мюнхенской конференции 2007 года
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мюнхенская конференция 2007 года стала переломным моментом в отношениях между Россией и Западом, заявил глава итальянского аналитического центра Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани в интервью Lenta.ru.
"Начало 2000-х годов — это то, что большинство аналитиков называют "однополярным моментом"; эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем миром с помощью так называемого экспорта демократии и глобализации рынков", — заявил аналитик.
Он также добавил, что после конференции Запад начал игнорировать развитие взаимоотношений с Россией притом, что Москва изъявляла желание укреплять сотрудничество. Более того, Штаты показали себя как сила, которая оказывала давление на страны Европы в сфере экономики и на членов Североатлантического альянса в военно-политическом аспекте.
Путин выступил на конференции 10 февраля 2007 года. Эта речь стала одной из самых ярких. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.