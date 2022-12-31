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В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России - РИА Новости, 31.12.2022
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В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России
В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России - РИА Новости, 31.12.2022
В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России
Мюнхенская конференция 2007 года стала переломным моментом в отношениях между Россией и Западом, заявил глава итальянского аналитического центра Vision & Global РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T00:35
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в мире
тиберио грациани
россия
восточная европа
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мюнхенская конференция 2007 года стала переломным моментом в отношениях между Россией и Западом, заявил глава итальянского аналитического центра Vision &amp; Global Trends политолог Тиберио Грациани в интервью Lenta.ru.Он также добавил, что после конференции Запад начал игнорировать развитие взаимоотношений с Россией притом, что Москва изъявляла желание укреплять сотрудничество. Более того, Штаты показали себя как сила, которая оказывала давление на страны Европы в сфере экономики и на членов Североатлантического альянса в военно-политическом аспекте.Путин выступил на конференции 10 февраля 2007 года. Эта речь стала одной из самых ярких. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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в мире, тиберио грациани, россия, восточная европа, сша, нато
В мире, Тиберио Грациани, Россия, Восточная Европа, США, НАТО
00:35 31.12.2022 (обновлено: 10:30 31.12.2022)
 
В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России

Аналитик Грациани: Запад стал препятствовать Москве после Мюнхенской конференции 2007 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мюнхенская конференция 2007 года стала переломным моментом в отношениях между Россией и Западом, заявил глава итальянского аналитического центра Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани в интервью Lenta.ru.

"Начало 2000-х годов — это то, что большинство аналитиков называют "однополярным моментом"; эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем миром с помощью так называемого экспорта демократии и глобализации рынков", — заявил аналитик.

Он также добавил, что после конференции Запад начал игнорировать развитие взаимоотношений с Россией притом, что Москва изъявляла желание укреплять сотрудничество. Более того, Штаты показали себя как сила, которая оказывала давление на страны Европы в сфере экономики и на членов Североатлантического альянса в военно-политическом аспекте.
Путин выступил на конференции 10 февраля 2007 года. Эта речь стала одной из самых ярких. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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В миреТиберио ГрацианиРоссияВосточная ЕвропаСШАНАТО
 
 
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