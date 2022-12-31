https://ria.ru/20221231/konferentsiya-1842574080.html

В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России

В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России - РИА Новости, 31.12.2022

В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России

Мюнхенская конференция 2007 года стала переломным моментом в отношениях между Россией и Западом, заявил глава итальянского аналитического центра Vision & Global РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T00:35

2022-12-31T00:35

2022-12-31T10:30

в мире

тиберио грациани

россия

восточная европа

сша

нато

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мюнхенская конференция 2007 года стала переломным моментом в отношениях между Россией и Западом, заявил глава итальянского аналитического центра Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани в интервью Lenta.ru.Он также добавил, что после конференции Запад начал игнорировать развитие взаимоотношений с Россией притом, что Москва изъявляла желание укреплять сотрудничество. Более того, Штаты показали себя как сила, которая оказывала давление на страны Европы в сфере экономики и на членов Североатлантического альянса в военно-политическом аспекте.Путин выступил на конференции 10 февраля 2007 года. Эта речь стала одной из самых ярких. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

https://ria.ru/20220831/rech-1813373524.html

россия

восточная европа

сша

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в мире, тиберио грациани, россия, восточная европа, сша, нато