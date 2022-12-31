03:50 31.12.2022 (обновлено: 07:51 31.12.2022)
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
Рёнхап: КНДР запустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 31 дек — РИА Новости. КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Как уточняет Киодо со ссылкой на Минобороны Японии, снаряды пролетели 350 километров с максимальной высотой 100 километров. Все они упали исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе воздушным или морским судам после ракетных испытаний не поступало.
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В пятницу Сеул заявил об успешном тесте твердотопливной ракеты-носитель.
КНДР 18 декабря испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника, 23 декабря Пхеньян вновь запустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять северокорейских дронов проникли на территорию южного соседа.
Помимо сегодняшнего пуска, КНДР испытала в этом году баллистические ракеты 38 раз, всего запустив примерно 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.