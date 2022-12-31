https://ria.ru/20221231/kndr-1842582477.html

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря - РИА Новости, 31.12.2022

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T03:50

2022-12-31T03:50

2022-12-31T07:51

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космос - риа наука

южная корея

пхеньян

японское море

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СЕУЛ, 31 дек — РИА Новости. КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Как уточняет Киодо со ссылкой на Минобороны Японии, снаряды пролетели 350 километров с максимальной высотой 100 километров. Все они упали исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе воздушным или морским судам после ракетных испытаний не поступало.В пятницу Сеул заявил об успешном тесте твердотопливной ракеты-носитель.КНДР 18 декабря испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника, 23 декабря Пхеньян вновь запустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять северокорейских дронов проникли на территорию южного соседа.Помимо сегодняшнего пуска, КНДР испытала в этом году баллистические ракеты 38 раз, всего запустив примерно 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.

https://ria.ru/20221228/provokatsii-1841957266.html

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

южная корея

пхеньян

японское море

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в мире, космос - риа наука, южная корея, пхеньян, японское море