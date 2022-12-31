https://ria.ru/20221231/kiev-1842660808.html

В Киеве из-за аварийных отключений 30 процентов жителей остаются без света

В Киеве из-за аварийных отключений 30 процентов жителей остаются без света - РИА Новости, 31.12.2022

В Киеве из-за аварийных отключений 30 процентов жителей остаются без света

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за аварийных отключений без электроэнергии в столице остается порядка 30% потребителей, водоснабжение и теплоснабжение... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T18:49

2022-12-31T18:49

2022-12-31T18:49

специальная военная операция на украине

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виталий кличко

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за аварийных отключений без электроэнергии в столице остается порядка 30% потребителей, водоснабжение и теплоснабжение работает в штатном режиме. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже Кличко сообщал о взрывах в городе. "Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Так же он сообщил, что движение поездов по красной линии киевского метро осуществляется не по всей ветке, от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", поскольку введены ограничения для осуществления проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. Он отметил, что о возобновлении движения красной линией службы сообщат дополнительно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, виталий кличко, киев, украина