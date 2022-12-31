https://ria.ru/20221231/kiev-1842631985.html

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2022

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:08

2022-12-31T15:08

2022-12-31T18:41

специальная военная операция на украине

киев

украина

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

винницкая область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842647349_0:198:3249:2026_1920x0_80_0_0_b1cb13681d931f4a7190be94abcec1e2.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины, пишет "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Ранее писали, что там работает ПВО", — передает издание.Уточняется, что взрывы прогремели и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По предварительным данным, там работает система ПВО.Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в украинской столице и призвал всех спуститься в укрытия.Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницком, о чем заявил глава местной военной администрации Сергей Гамалий.Ранее в субботу на всей территории страны объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html

киев

украина

винницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, винницкая область, вооруженные силы рф, владимир путин