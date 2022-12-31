15:08 31.12.2022 (обновлено: 18:41 31.12.2022)
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Харьковской, Винницкой областях Украины и Киеве прогремели взрывы
© AP Photo / Efrem LukatskyПоврежденное здание в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Поврежденное здание в Киеве
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины, пишет "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Ранее писали, что там работает ПВО", — передает издание.
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Уточняется, что взрывы прогремели и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По предварительным данным, там работает система ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в украинской столице и призвал всех спуститься в укрытия.
Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницком, о чем заявил глава местной военной администрации Сергей Гамалий.
Ранее в субботу на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.