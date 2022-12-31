Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/kiev-1842631985.html
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2022
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:08
2022-12-31T18:41
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
винницкая область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842647349_0:198:3249:2026_1920x0_80_0_0_b1cb13681d931f4a7190be94abcec1e2.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины, пишет "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Ранее писали, что там работает ПВО", — передает издание.Уточняется, что взрывы прогремели и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По предварительным данным, там работает система ПВО.Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в украинской столице и призвал всех спуститься в укрытия.Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницком, о чем заявил глава местной военной администрации Сергей Гамалий.Ранее в субботу на всей территории страны объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html
киев
украина
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842647349_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2d6d602b58c80c1e2e8eb3375fb2d941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, винницкая область, вооруженные силы рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Винницкая область, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
15:08 31.12.2022 (обновлено: 18:41 31.12.2022)
 
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы

В Киевской, Харьковской, Винницкой областях Украины и Киеве прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyПоврежденное здание в Киеве
Поврежденное здание в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Поврежденное здание в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины, пишет "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Ранее писали, что там работает ПВО", — передает издание.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 08:00
Украинское командование ждет русские танки в Киеве
Уточняется, что взрывы прогремели и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По предварительным данным, там работает система ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в украинской столице и призвал всех спуститься в укрытия.
Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницком, о чем заявил глава местной военной администрации Сергей Гамалий.
Ранее в субботу на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 10:55Специальная военная операция на Украине
Правительство Украины утвердило новый порядок военного учета призывников
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2022, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВинницкая областьВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала