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"Бутербродекс" во второй половине декабря снизился на 1,4 пункта - РИА Новости, 31.12.2022
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"Бутербродекс" во второй половине декабря снизился на 1,4 пункта
"Бутербродекс" во второй половине декабря снизился на 1,4 пункта - РИА Новости, 31.12.2022
"Бутербродекс" во второй половине декабря снизился на 1,4 пункта
Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине декабря снизился на РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:32
2022-12-31T13:32
экономика
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине декабря снизился на 1,4 пункта по сравнению с первой половиной месяца - до 99,5 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. В период с 16 по 28 декабря средний чек вырос по огурцам (на 18%, до 154 рублей), сливочному маслу (на 1%, до 135 рублей) и сыру (на 1% до 153 рублей). Снизился он по растворимому кофе (на 20%, до 189 рублей) и сахару (на 10%, до 57 рублей). На прежнем уровне сохранился по батону (29 рублей), ветчине (111 рублей). Таким образом, индекс за рассматриваемый период снизился на 1,4 пункта и составил 99,5 пункта. Аналитики "Чек Индекса" отмечают, что снижение трат по ряду позиций связано, в том числе, с более активными продажами бакалейных товаров эконом-сегмента, а заметный рост среднего чека по огурцам они объясняют сезонным фактором.
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экономика, россия
Экономика, Россия
13:32 31.12.2022
 
"Бутербродекс" во второй половине декабря снизился на 1,4 пункта

Индекс кофе с бутербродом во второй половине декабря снизился до 99,5 пункта

© Фото : FreepikКофе, цитрусовые и выпечка
Кофе, цитрусовые и выпечка - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : Freepik
Кофе, цитрусовые и выпечка. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине декабря снизился на 1,4 пункта по сравнению с первой половиной месяца - до 99,5 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
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По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
В период с 16 по 28 декабря средний чек вырос по огурцам (на 18%, до 154 рублей), сливочному маслу (на 1%, до 135 рублей) и сыру (на 1% до 153 рублей). Снизился он по растворимому кофе (на 20%, до 189 рублей) и сахару (на 10%, до 57 рублей). На прежнем уровне сохранился по батону (29 рублей), ветчине (111 рублей).
Таким образом, индекс за рассматриваемый период снизился на 1,4 пункта и составил 99,5 пункта.
Аналитики "Чек Индекса" отмечают, что снижение трат по ряду позиций связано, в том числе, с более активными продажами бакалейных товаров эконом-сегмента, а заметный рост среднего чека по огурцам они объясняют сезонным фактором.
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