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Год великого перелома, который изменил все

Год великого перелома, который изменил все - РИА Новости, 31.12.2022

Год великого перелома, который изменил все

Нет смысла спорить об уходящем годе — он действительно был самый тяжелый с девяностых. Очень тяжелый для России — и катастрофический для Украины. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T08:00

2022-12-31T08:00

2022-12-31T08:00

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Нет смысла спорить об уходящем годе — он действительно был самый тяжелый с девяностых. Очень тяжелый для России — и катастрофический для Украины.То, что наши границы условны, выяснилось не 24 февраля: то, что мы единое целое, временно разделенное вывихом 1991 года, понимали пусть и не все, но очень многие. Включая и наших общих врагов, изображавших из себя "друзей Украины" только ради того, чтобы успеть увести ее как можно дальше от России, навсегда развести, а если не получится, то просто стравить с ней. Ну что ж, сейчас они могут радоваться — последнее у них получилось.То, что ограниченная братоубийственная война (начавшаяся в 2014-м и потом временно замороженная) в уходящем году приобрела характер полномасштабной, виновата, конечно, Россия — виновата в том, что слишком долго собиралась, а собравшись, не рассчитала силу удара и сопротивляемость материала украинского псевдогосударства. Государство-то искусственное, а вот армия и госаппарат оказались абсолютно настоящими. А уж с огромной западной поддержкой и подавно. А вот у нас дома вскрылось много чего нехорошего, но скажем спасибо и за это.За то, что проблемы и слабости нашей элиты и армии вскрылись сейчас, а не "22 июня, ровно в четыре часа". Мы переоценили собственную силу и недооценили противника — так уже не раз бывало в нашей истории. Но никогда еще не было так, как в ушедшем году: чтобы за реального противника выступала немалая часть нашего собственного народа. Так было в Гражданскую и в Смуту начала XVII века? Нет, там были совсем другие обстоятельства. А сейчас часть нашего народа выступает на стороне Запада против России просто потому, что ее воспитали как нерусских в не-России — это если говорить о гражданах Украины. А другая часть бежит из России, потому что ей не нужна "эта страна", занявшаяся воссоединением русского народа, поссорившаяся с Западом, попавшая под санкции, да и просто потребовавшая отдать ей воинский долг. "Какие долги? Мы никому ничего не должны, это у нас украли свободу и будущее", — кричат они с далеких берегов или из ближнего зарубежья. Кто-то из них считает себя "релоцировавшимся", кто-то говорит о "вынужденном изгнании", а кто-то готов работать на врагов России в надежде если не вернуться победителем, то хотя бы отомстить "бездарной стране".Ведь уехали-то сплошь высокоодаренные и высокодуховные, включая массу звезд. Богатые и знаменитые "не хотят жить в такой России", но в их моральные мотивы почему-то не верит народ, который они уже в открытую называют быдлом. Как не верит и тем, кто остался в стране, но затаился и ждет, "пока все закончится", не понимая, что ничего никогда уже не закончится. Уходящий 2022-й был последним годом постсоветской России: вместо переходного периода начинается строительство, вместо самозванцев и проходимцев, готовых предать при первой же опасности, придут те, кто не отделяет себя от народа, а является им.Этот путь будет непростым, но именно в уходящем году он стал необратимым. Новая элита вырастет не только на полях сражений — она уже растет в стране, изменившейся после 24 февраля. Да, еще рано говорить о том, что произошло радикальное оздоровление общества, но сама атмосфера уже становится другой — при всех проблемах, включая управленческие, идеологические и пропагандистские, при всех попытках имитировать перемены, ничего не меняя, и выдать вместо идеологии ее политтехнологический симулякр. Все это неизбежные попытки сопротивления уходящего (людей, слоя, эпохи), но принципиально выбор Россией уже сделан, направление движения задано. Его, как и борьбу за Украину, можно затянуть, усложнить, но уже нельзя ни изменить, ни заболтать.Потому что все максимально серьезно: время расслабленного гедонизма, бездумного потребительства, расхлябанности, умственной и духовной слабости, дуракаваляния и чужебесия, в котором многие из нашей "элиты" провели постсоветские "исторические каникулы", закончилось в 2022 году. И попытки продлить его даже для себя любимого, не говоря уже про всю страну, абсолютно бесполезны. Сейчас нужно сделать все для победы — неблизкой, но безальтернативной, и с нее все важное только начинается. Мы в любом случае победим, но эта победа будет обесценена, если мы не сумеем сохранить достигнутое на пути к ней общественное сплочение и использовать его для созидания нового уклада, если одновременно мы не заложим фундамент социально-экономического устройства, которое будет отвечать жизненным интересам, идеалам и ценностям нашего народа.Справедливого, самобытного, крепкого национального уклада — на котором будет стоять Россия. Не замкнутая в себе, не обиженная на Запад (потому что избавившаяся от прозападной элиты, внушавшей всем свой собственный комплекс вторичности и неполноценности), но активно участвующая в строительстве нового, постзападного миропорядка, играющая во все возможные игры на всех полях. Уходящий год, обнаживший нашу слабость и силу, дает нам все основания для веры в свои возможности.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842456104.html

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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авторы, политика, россия, украина