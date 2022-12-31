https://ria.ru/20221231/germaniya-1842579431.html

Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ

Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ - РИА Новости, 31.12.2022

Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам завил о планах поддерживать Киев, а также о единении ЕС с НАТО несмотря на последствия... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T02:18

2022-12-31T02:18

2022-12-31T02:18

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

олаф шольц

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германия

украина

россия

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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам завил о планах поддерживать Киев, а также о единении ЕС с НАТО несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ. "Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Шольц, в начале своей новогодней речи упомянув, что сейчас наступает конец "сложного года". По словам канцлера, жители Германии ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине "при совершении покупок в супермаркете, на заправочной станции или при оплате счетов за электричество или газ". Но в то же время это и год "сплоченности и силы", считает Шольц. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221230/germnaiya-1842519918.html

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