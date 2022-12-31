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Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/germaniya-1842579431.html
Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ
Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ - РИА Новости, 31.12.2022
Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам завил о планах поддерживать Киев, а также о единении ЕС с НАТО несмотря на последствия... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T02:18
2022-12-31T02:18
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
олаф шольц
владимир путин
германия
украина
россия
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам завил о планах поддерживать Киев, а также о единении ЕС с НАТО несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ. "Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Шольц, в начале своей новогодней речи упомянув, что сейчас наступает конец "сложного года". По словам канцлера, жители Германии ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине "при совершении покупок в супермаркете, на заправочной станции или при оплате счетов за электричество или газ". Но в то же время это и год "сплоченности и силы", считает Шольц. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221230/germnaiya-1842519918.html
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в мире, цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, германия, украина, россия, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Украина, Россия, НАТО, Евросоюз
02:18 31.12.2022
 
Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ

Шольц в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам завил о планах поддерживать Киев, а также о единении ЕС с НАТО несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.
"Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Шольц, в начале своей новогодней речи упомянув, что сейчас наступает конец "сложного года".
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По словам канцлера, жители Германии ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине "при совершении покупок в супермаркете, на заправочной станции или при оплате счетов за электричество или газ". Но в то же время это и год "сплоченности и силы", считает Шольц.
"Европейский Союз и НАТО не расколоты, как то было во времена различных кризисов в прошлом. Они более сплочены, чем когда-либо", - подчеркнул он. По его словам, правительство продолжит решать текущие проблемы и Шольц призывает "держаться вместе" и в следующем году.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Вчера, 19:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьОлаф ШольцВладимир ПутинГерманияУкраинаРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
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