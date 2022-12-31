Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ
Шольц в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам завил о планах поддерживать Киев, а также о единении ЕС с НАТО несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.
"Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Шольц, в начале своей новогодней речи упомянув, что сейчас наступает конец "сложного года".
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По словам канцлера, жители Германии ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине "при совершении покупок в супермаркете, на заправочной станции или при оплате счетов за электричество или газ". Но в то же время это и год "сплоченности и силы", считает Шольц.
"Европейский Союз и НАТО не расколоты, как то было во времена различных кризисов в прошлом. Они более сплочены, чем когда-либо", - подчеркнул он. По его словам, правительство продолжит решать текущие проблемы и Шольц призывает "держаться вместе" и в следующем году.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.