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Евросоюз выделит Молдавии 250 миллионов евро

Евросоюз выделит Молдавии 250 миллионов евро - РИА Новости, 31.12.2022

Евросоюз выделит Молдавии 250 миллионов евро

Евросоюз в наступающем году выделит Молдавии 250 миллионов евро в качестве финансовой помощи, сообщили в субботу журналистам в Кишиневе в представительстве ЕС. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T10:46

2022-12-31T10:46

2022-12-31T10:46

молдавия

кишинев

германия

всемирный банк

евросоюз

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КИШИНЕВ, 31 дек – РИА Новости. Евросоюз в наступающем году выделит Молдавии 250 миллионов евро в качестве финансовой помощи, сообщили в субботу журналистам в Кишиневе в представительстве ЕС. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. На этом фоне по стране прокатились антиправительственные митинги, самые массовые из них прошли в Кишиневе. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. "Завершаем еще один год, полный вызовов и успехов, подтверждением намерений ЕС продолжать поддерживать проевропейские устремления Молдавии. В следующий период ЕС окажет Молдавии финансовую поддержку в размере 250 миллионов (евро)", - отмечается в заявлении дипломатического ведомства. Также сообщается, что ЕС планирует инвестировать от 150 до 170 миллионов евро в энергетическую, транспортную и медицинскую инфраструктуру республики. Ранее министр финансов Думитру Будянский заявил, что что госбюджет страны в 2022 году в рамках "Платформы поддержки Молдавии" получил около 671 миллиона евро. Основными донорами были Международный валютный фонд, выделивший два транша - 55,1 миллиона евро и 33,2 миллиона долларов, Всемирный банк (101,3 миллиона евро и 9,24 миллиона долларов), Европейская комиссия (75 миллионов евро), Французское агентство развития (75 миллионов евро), правительство Германии (40 миллионов евро), правительство Румынии (10,49 миллиона евро) и правительство Польши (20 миллионов евро). Глава минфина отметил, что в следующем году Молдавия получит внешнюю помощь в размере 16,87 миллиарда леев (более 870 миллионов долларов), четверть из этой суммы составят гранты. В апреле в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже.

https://ria.ru/20220610/pridnestrove-1794694697.html

https://ria.ru/20221230/moldaviya-1842469042.html

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кишинев

германия

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молдавия, кишинев, германия, всемирный банк, евросоюз