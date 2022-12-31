https://ria.ru/20221231/feyerverki-1842609979.html
В Подмосковье подготовили почти 200 площадок для запуска фейерверков
В Подмосковье подготовили почти 200 площадок для запуска фейерверков - РИА Новости, 31.12.2022
В Подмосковье подготовили почти 200 площадок для запуска фейерверков
Около 200 площадок для запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники подготовлено в муниципальных округах на территории Московской области, рассказали... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:43
2022-12-31T12:43
2022-12-31T12:43
новый год — 2023
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
мытищи
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Около 200 площадок для запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники подготовлено в муниципальных округах на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "Для запуска фейерверков в регионе подготовлено около 200 площадок", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сотрудники МЧС будут обеспечивать пожарную безопасность на всех массовых новогодних мероприятиях в Подмосковье. "Особое внимание будет уделено вопросам безопасности при использовании пиротехнической продукции", - резюмировал представитель ведомства. По данным главка МЧС, только на территории Красногорского городского округа подготовлено 32 площадки для запуска фейерверков, в том числе в микрорайонах "Павшинская пойма" и "Опалиха". Еще по 19 таких площадок будут функционировать в Мытищах и Можайске.
https://ria.ru/20221230/mchs-1842375150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, мытищи, общество
Новый год — 2023, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Мытищи, Общество
В Подмосковье подготовили почти 200 площадок для запуска фейерверков
МЧС: в Подмосковье подготовили почти двести площадок для запуска фейерверков