https://ria.ru/20221231/feyerverki-1842609979.html

В Подмосковье подготовили почти 200 площадок для запуска фейерверков

В Подмосковье подготовили почти 200 площадок для запуска фейерверков - РИА Новости, 31.12.2022

В Подмосковье подготовили почти 200 площадок для запуска фейерверков

Около 200 площадок для запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники подготовлено в муниципальных округах на территории Московской области, рассказали... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T12:43

2022-12-31T12:43

2022-12-31T12:43

новый год — 2023

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

мытищи

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763254407_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_64c31a38266e06baac4cfd31bf15439b.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Около 200 площадок для запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники подготовлено в муниципальных округах на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "Для запуска фейерверков в регионе подготовлено около 200 площадок", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сотрудники МЧС будут обеспечивать пожарную безопасность на всех массовых новогодних мероприятиях в Подмосковье. "Особое внимание будет уделено вопросам безопасности при использовании пиротехнической продукции", - резюмировал представитель ведомства. По данным главка МЧС, только на территории Красногорского городского округа подготовлено 32 площадки для запуска фейерверков, в том числе в микрорайонах "Павшинская пойма" и "Опалиха". Еще по 19 таких площадок будут функционировать в Мытищах и Можайске.

https://ria.ru/20221230/mchs-1842375150.html

московская область (подмосковье)

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, мытищи, общество