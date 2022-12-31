https://ria.ru/20221231/energosistema-1842650644.html

Энергетическая система страны работает стабильно, заявил премьер Украины

Энергетическая система страны работает стабильно, заявил премьер Украины - РИА Новости, 31.12.2022

Энергетическая система страны работает стабильно, заявил премьер Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль оценил состояние энергосистемы страны в субботу как стабильное. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:14

2022-12-31T17:14

2022-12-31T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

киев

днепропетровская область

дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль оценил состояние энергосистемы страны в субботу как стабильное. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начали применять экстренные отключения света, сообщала украинская энергокомпания "ДТЭК". Сообщалось что НЭК "Укрэнерго" ввела временные ограничения электроснабжения в Одесской и Черкасской областях. "Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. .. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1840477800.html

украина

киев

днепропетровская область

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в мире, денис шмыгаль, украина, киев, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго