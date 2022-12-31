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Энергетическая система страны работает стабильно, заявил премьер Украины - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/energosistema-1842650644.html
Энергетическая система страны работает стабильно, заявил премьер Украины
Энергетическая система страны работает стабильно, заявил премьер Украины - РИА Новости, 31.12.2022
Энергетическая система страны работает стабильно, заявил премьер Украины
Премьер Украины Денис Шмыгаль оценил состояние энергосистемы страны в субботу как стабильное. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:14
2022-12-31T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
киев
днепропетровская область
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль оценил состояние энергосистемы страны в субботу как стабильное. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начали применять экстренные отключения света, сообщала украинская энергокомпания "ДТЭК". Сообщалось что НЭК "Укрэнерго" ввела временные ограничения электроснабжения в Одесской и Черкасской областях. "Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. .. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1840477800.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, киев, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Киев, Днепропетровская область, ДТЭК, Укрэнерго
17:14 31.12.2022
 
Энергетическая система страны работает стабильно, заявил премьер Украины

Премьер Украины Шмыгаль: энергетическая система страны работает стабильно

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль оценил состояние энергосистемы страны в субботу как стабильное.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начали применять экстренные отключения света, сообщала украинская энергокомпания "ДТЭК". Сообщалось что НЭК "Укрэнерго" ввела временные ограничения электроснабжения в Одесской и Черкасской областях.
"Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. .. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаКиевДнепропетровская областьДТЭКУкрэнерго
 
 
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