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В МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями - РИА Новости, 31.12.2022
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В МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями
В МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями - РИА Новости, 31.12.2022
В МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями
Новогоднюю елку не следует устанавливать рядом с батареями отопления и электрическими обогревателями, нельзя вешать на нее легковоспламеняющиеся бумажные или... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:39
2022-12-31T17:39
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку не следует устанавливать рядом с батареями отопления и электрическими обогревателями, нельзя вешать на нее легковоспламеняющиеся бумажные или ватные украшения, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Даже если ель живая, размещать ее рядом с батареями и обогревателями не стоит, так же, как и украшать легковоспламеняющимися бумажными или ватными украшениями", - сказал собеседник агентства. Он также посоветовал не зажигать рядом с елкой свечи и бенгальские огни и не закреплять их на ветках. "Елку следует хорошо закрепить и не ставить у выхода из помещения, чтобы не создавать преград на пути эвакуации. Рядом обязательно должен быть огнетушитель", - отметил собеседник агентства. Тех же, кто выбрал искусственные ели, спасатели просят покупать изделия с противопожарной пропиткой. Соответствующая информация должна находиться на упаковке.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Общество
17:39 31.12.2022
 
В МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями

В МЧС рекомендовали не вешать на елку легковоспламеняющиеся украшения

© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанкЕлка, украшенная к Новому году
Елка, украшенная к Новому году - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Елка, украшенная к Новому году. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку не следует устанавливать рядом с батареями отопления и электрическими обогревателями, нельзя вешать на нее легковоспламеняющиеся бумажные или ватные украшения, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Даже если ель живая, размещать ее рядом с батареями и обогревателями не стоит, так же, как и украшать легковоспламеняющимися бумажными или ватными украшениями", - сказал собеседник агентства.
Он также посоветовал не зажигать рядом с елкой свечи и бенгальские огни и не закреплять их на ветках.
"Елку следует хорошо закрепить и не ставить у выхода из помещения, чтобы не создавать преград на пути эвакуации. Рядом обязательно должен быть огнетушитель", - отметил собеседник агентства.
Тех же, кто выбрал искусственные ели, спасатели просят покупать изделия с противопожарной пропиткой. Соответствующая информация должна находиться на упаковке.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 02:15Новый год — 2023
Раскрыта главная опасность новогодней елки
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый годОбщество
 
 
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