https://ria.ru/20221231/elka-1842654193.html
В МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями
В МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями - РИА Новости, 31.12.2022
В МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями
Новогоднюю елку не следует устанавливать рядом с батареями отопления и электрическими обогревателями, нельзя вешать на нее легковоспламеняющиеся бумажные или... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:39
2022-12-31T17:39
2022-12-31T17:39
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку не следует устанавливать рядом с батареями отопления и электрическими обогревателями, нельзя вешать на нее легковоспламеняющиеся бумажные или ватные украшения, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Даже если ель живая, размещать ее рядом с батареями и обогревателями не стоит, так же, как и украшать легковоспламеняющимися бумажными или ватными украшениями", - сказал собеседник агентства. Он также посоветовал не зажигать рядом с елкой свечи и бенгальские огни и не закреплять их на ветках. "Елку следует хорошо закрепить и не ставить у выхода из помещения, чтобы не создавать преград на пути эвакуации. Рядом обязательно должен быть огнетушитель", - отметил собеседник агентства. Тех же, кто выбрал искусственные ели, спасатели просят покупать изделия с противопожарной пропиткой. Соответствующая информация должна находиться на упаковке.
https://ria.ru/20221231/opasno-1842573478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Общество
В МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями
В МЧС рекомендовали не вешать на елку легковоспламеняющиеся украшения
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Новогоднюю елку не следует устанавливать рядом с батареями отопления и электрическими обогревателями, нельзя вешать на нее легковоспламеняющиеся бумажные или ватные украшения, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка
МЧС РФ.
"Даже если ель живая, размещать ее рядом с батареями и обогревателями не стоит, так же, как и украшать легковоспламеняющимися бумажными или ватными украшениями", - сказал собеседник агентства.
Он также посоветовал не зажигать рядом с елкой свечи и бенгальские огни и не закреплять их на ветках.
"Елку следует хорошо закрепить и не ставить у выхода из помещения, чтобы не создавать преград на пути эвакуации. Рядом обязательно должен быть огнетушитель", - отметил собеседник агентства.
Тех же, кто выбрал искусственные ели, спасатели просят покупать изделия с противопожарной пропиткой. Соответствующая информация должна находиться на упаковке.