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Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 31.12.2022
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 15.15 выпустили по Кировскому району Донецка еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:17
2022-12-31T16:17
2022-12-31T16:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.15 выпустили по Кировскому району Донецка еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.15 – населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще пять снарядов по Кировскому району Донецка