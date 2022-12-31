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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/dnr-1842638035.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 31.12.2022
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 14.50 выпустили по Кировскому району Донецка 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:40
2022-12-31T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили по Кировскому району Донецка 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецкая народная республика
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, НАТО
15:40 31.12.2022
 
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили по Кировскому району Донецка 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.50 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККНАТО
 
 
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