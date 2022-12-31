ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Кировскому району Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили по Кировскому району Донецка 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.50 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.