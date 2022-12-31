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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 31.12.2022
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.40 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:09
2022-12-31T15:09
2022-12-31T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Куйбышевскому району Донецка