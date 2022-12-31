https://ria.ru/20221231/dnr-1842623616.html
ВСУ выпустили 16 снарядов по Макеевке и Донецку
ВСУ выпустили 16 снарядов по Макеевке и Донецку - РИА Новости, 31.12.2022
ВСУ выпустили 16 снарядов по Макеевке и Донецку
Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:10
2022-12-31T14:10
2022-12-31T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.40 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.38 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.40 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили 16 снарядов по Макеевке и Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов по Макеевке и Донецку
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости.
Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство
Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.40 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.38 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.40 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.