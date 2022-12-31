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Власти Первомайска: целью ударов ВСУ из HIMARS стала больница - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/bolnitsa-1842665136.html
Власти Первомайска: целью ударов ВСУ из HIMARS стала больница
Власти Первомайска: целью ударов ВСУ из HIMARS стала больница - РИА Новости, 31.12.2022
Власти Первомайска: целью ударов ВСУ из HIMARS стала больница
Целью ударов украинских силовиков из РСЗО М142 HIMARS стала городская больница в Первомайске, заявил РИА Новости мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T19:53
2022-12-31T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
луганская народная республика
сша
bae systems
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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Целью ударов украинских силовиков из РСЗО М142 HIMARS стала городская больница в Первомайске, заявил РИА Новости мэр города Сергей Колягин. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силовики за 40 минут нанесли несколько ударов из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике. "Вооруженные Формирования Украины поздравляют нас с наступающим 2023 годом. На территорию центральной городской больницы с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS", - сообщил Колягин. Информация о пострадавших уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
первомайск
луганская народная республика
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в мире, первомайск, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, США, BAE Systems, Lockheed Martin
19:53 31.12.2022 (обновлено: 19:57 31.12.2022)
 
Власти Первомайска: целью ударов ВСУ из HIMARS стала больница

Мэр Первомайска Колягин: целью ударов ВСУ из РСЗО HIMARS стала городская больница

© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Целью ударов украинских силовиков из РСЗО М142 HIMARS стала городская больница в Первомайске, заявил РИА Новости мэр города Сергей Колягин.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силовики за 40 минут нанесли несколько ударов из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике.
"Вооруженные Формирования Украины поздравляют нас с наступающим 2023 годом. На территорию центральной городской больницы с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS", - сообщил Колягин.
Информация о пострадавших уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПервомайскЛуганская Народная РеспубликаСШАBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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