https://ria.ru/20221231/bolnitsa-1842665136.html

Власти Первомайска: целью ударов ВСУ из HIMARS стала больница

Власти Первомайска: целью ударов ВСУ из HIMARS стала больница - РИА Новости, 31.12.2022

Власти Первомайска: целью ударов ВСУ из HIMARS стала больница

Целью ударов украинских силовиков из РСЗО М142 HIMARS стала городская больница в Первомайске, заявил РИА Новости мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T19:53

2022-12-31T19:53

2022-12-31T19:57

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

луганская народная республика

сша

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Целью ударов украинских силовиков из РСЗО М142 HIMARS стала городская больница в Первомайске, заявил РИА Новости мэр города Сергей Колягин. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силовики за 40 минут нанесли несколько ударов из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике. "Вооруженные Формирования Украины поздравляют нас с наступающим 2023 годом. На территорию центральной городской больницы с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS", - сообщил Колягин. Информация о пострадавших уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

первомайск

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, первомайск, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin