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Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2022
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Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации
Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2022
Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:14
2022-12-31T15:14
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, определив в ней: приоритетные направления развития беспилотной авиации, ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем (по сферам их применения), в том числе в части, касающейся оценки спроса на услуги и оборудование, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, в том числе объем сертификации и выпуска беспилотных авиационных систем отечественного производства, основных комплектующих изделий к ним, уровень локализации производства таких систем и изделий, перечень реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:14 31.12.2022
 
Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации

Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, определив в ней: приоритетные направления развития беспилотной авиации, ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем (по сферам их применения), в том числе в части, касающейся оценки спроса на услуги и оборудование, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, в том числе объем сертификации и выпуска беспилотных авиационных систем отечественного производства, основных комплектующих изделий к ним, уровень локализации производства таких систем и изделий, перечень реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 14:06
Путин дал поручения по развитию беспилотной авиации
 
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