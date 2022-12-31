https://ria.ru/20221231/bespilotniki-1842633181.html

Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации

Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2022

Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:14

2022-12-31T15:14

2022-12-31T15:14

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, определив в ней: приоритетные направления развития беспилотной авиации, ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем (по сферам их применения), в том числе в части, касающейся оценки спроса на услуги и оборудование, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, в том числе объем сертификации и выпуска беспилотных авиационных систем отечественного производства, основных комплектующих изделий к ним, уровень локализации производства таких систем и изделий, перечень реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года.

https://ria.ru/20221231/aviatsiya-1842623091.html

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия