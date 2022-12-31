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Путин поручил создать систему центров испытаний беспилотников - РИА Новости, 31.12.2022
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Путин поручил создать систему центров испытаний беспилотников
Путин поручил создать систему центров испытаний беспилотников - РИА Новости, 31.12.2022
Путин поручил создать систему центров испытаний беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил создать систему научно производственных центров испытаний в сфере развития беспилотников, соответствующее поручение... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:11
2022-12-31T15:11
владимир путин
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать систему научно производственных центров испытаний в сфере развития беспилотников, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Обеспечить: создание системы аккредитованных Росавиацией научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем, в том числе на базе автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы", - говорится в сообщении. Срок исполнения - до 1 июня 2023 года.Президент также поручил до 1 сентября 2023 года обеспечить ежегодное проведение форума-выставки в сфере беспилотной авиации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минпромторгу России совместно с Правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" обеспечить ежегодное проведение форума – выставки технологических продуктов и решений в сфере беспилотной авиации", - говорится в сообщении.
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владимир путин, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии
15:11 31.12.2022
 
Путин поручил создать систему центров испытаний беспилотников

Путин поручил создать систему центров испытаний в сфере развития беспилотников

© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать систему научно производственных центров испытаний в сфере развития беспилотников, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить: создание системы аккредитованных Росавиацией научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем, в том числе на базе автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - до 1 июня 2023 года.
Президент также поручил до 1 сентября 2023 года обеспечить ежегодное проведение форума-выставки в сфере беспилотной авиации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минпромторгу России совместно с Правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" обеспечить ежегодное проведение форума – выставки технологических продуктов и решений в сфере беспилотной авиации", - говорится в сообщении.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 14:54
Путин поручил обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации
 
Владимир ПутинРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Технологии
 
 
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