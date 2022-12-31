https://ria.ru/20221231/bespilotniki-1842632889.html

Путин поручил создать систему центров испытаний беспилотников

Путин поручил создать систему центров испытаний беспилотников - РИА Новости, 31.12.2022

Путин поручил создать систему центров испытаний беспилотников

Президент России Владимир Путин поручил создать систему научно производственных центров испытаний в сфере развития беспилотников, соответствующее поручение... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:11

2022-12-31T15:11

2022-12-31T15:11

владимир путин

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841497919_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_d931f93bde351b52a20492f3768943d6.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать систему научно производственных центров испытаний в сфере развития беспилотников, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Обеспечить: создание системы аккредитованных Росавиацией научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем, в том числе на базе автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы", - говорится в сообщении. Срок исполнения - до 1 июня 2023 года.Президент также поручил до 1 сентября 2023 года обеспечить ежегодное проведение форума-выставки в сфере беспилотной авиации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минпромторгу России совместно с Правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" обеспечить ежегодное проведение форума – выставки технологических продуктов и решений в сфере беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221231/bespilotniki-1842630891.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии