https://ria.ru/20221231/bespilotniki-1842632092.html

Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники

Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники - РИА Новости, 31.12.2022

Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники

Президент России Владимир Путин поручил кабмину стимулировать спрос на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе субсидиями,... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:08

2022-12-31T15:08

2022-12-31T15:09

экономика

владимир путин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину стимулировать спрос на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе субсидиями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Обеспечить утверждение национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года, предусматривающего в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию инфраструктуры, необходимой для их эксплуатации, стимулированию спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, оптимизации системы сертификации указанных систем, компонентов, изделий, подготовке кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Определить источники и ежегодный объем финансирования данного проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении. Срок исполнения - до 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20221231/aviatsiya-1842623091.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, правительство рф