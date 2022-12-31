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Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники - РИА Новости, 31.12.2022
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Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники
Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники - РИА Новости, 31.12.2022
Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники
Президент России Владимир Путин поручил кабмину стимулировать спрос на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе субсидиями,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:08
2022-12-31T15:09
экономика
владимир путин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину стимулировать спрос на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе субсидиями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Обеспечить утверждение национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года, предусматривающего в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию инфраструктуры, необходимой для их эксплуатации, стимулированию спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, оптимизации системы сертификации указанных систем, компонентов, изделий, подготовке кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Определить источники и ежегодный объем финансирования данного проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении. Срок исполнения - до 1 сентября 2023 года.
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экономика, владимир путин, россия, правительство рф
Экономика, Владимир Путин, Россия, Правительство РФ
15:08 31.12.2022 (обновлено: 15:09 31.12.2022)
 
Путин поручил стимулировать спрос на отечественные беспилотники

Путин поручил стимулировать спрос на беспилотные авиасистемы отечественного производства

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину стимулировать спрос на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе субсидиями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить утверждение национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года, предусматривающего в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию инфраструктуры, необходимой для их эксплуатации, стимулированию спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, оптимизации системы сертификации указанных систем, компонентов, изделий, подготовке кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Определить источники и ежегодный объем финансирования данного проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - до 1 сентября 2023 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 14:06
Путин дал поручения по развитию беспилотной авиации
 
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