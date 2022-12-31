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В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника

В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 31.12.2022

В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника

Двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника террористов в сирийской провинции Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T22:07

2022-12-31T22:07

2022-12-31T22:07

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника террористов в сирийской провинции Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. По словам Егорова, нарушений режима прекращения огня со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не зафиксировано. Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – три обстрела.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221122/siriya-1833244339.html

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