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В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 31.12.2022
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В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника
В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 31.12.2022
В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника
Двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника террористов в сирийской провинции Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T22:07
2022-12-31T22:07
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника террористов в сирийской провинции Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. По словам Егорова, нарушений режима прекращения огня со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не зафиксировано. Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – три обстрела.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, латакия (город), сирия, россия
В мире, Латакия (город), Сирия, Россия
22:07 31.12.2022
 
В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника

Генерал Егоров: в Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника террористов в сирийской провинции Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"В провинции Латакия в результате удара беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами, ранено два сирийских военнослужащих", - сообщил он.
По словам Егорова, нарушений режима прекращения огня со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не зафиксировано.
Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – три обстрела.
* Запрещенная в России террористическая организация
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