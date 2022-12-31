https://ria.ru/20221231/bespilotnik-1842674147.html
В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника
В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 31.12.2022
В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника
Двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника террористов в сирийской провинции Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T22:07
2022-12-31T22:07
2022-12-31T22:07
в мире
латакия (город)
сирия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581461_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d7fa71e51e9fa958c99e3867713d8552.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника террористов в сирийской провинции Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. По словам Егорова, нарушений режима прекращения огня со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не зафиксировано. Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – три обстрела.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221122/siriya-1833244339.html
латакия (город)
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581461_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_873eb4be325137720e40f6e386d6a3ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латакия (город), сирия, россия
В мире, Латакия (город), Сирия, Россия
В Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника
Генерал Егоров: в Латакии двое сирийских военных пострадали при атаке беспилотника