15:05 31.12.2022 (обновлено: 16:04 31.12.2022)
Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI
Путин выразил соболезнования папе Франциску из-за смерти папы на покое Бенедикта XVI
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкПапа Римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке личных покоев Апостольского дворца
Папа Римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке личных покоев Апостольского дворца. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму папе Римскому Франциску в связи с кончиной папы на покое Бенедикта XVI, отметив, что при нем развивались связи Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви.
В субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра для прощания. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года.
"Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI. Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убеждённым защитником традиционных христианских ценностей. В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Президент отметил, что он навсегда сохранит самые светлые воспоминания о Бенедикте XVI. Также в телеграмме он передал слова искреннего сочувствия.
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