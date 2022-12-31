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Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI - РИА Новости, 31.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221231/benedikt-1842631530.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI
Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI - РИА Новости, 31.12.2022
Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI
Президент России Владимир Путин направил телеграмму папе Римскому Франциску в связи с кончиной папы на покое Бенедикта XVI, отметив, что при нем развивались... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:05
2022-12-31T16:04
религия
религия
русская православная церковь
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
владимир путин
умер бенедикт xvi
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму папе Римскому Франциску в связи с кончиной папы на покое Бенедикта XVI, отметив, что при нем развивались связи Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви.В субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра для прощания. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года."Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI. Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убеждённым защитником традиционных христианских ценностей. В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.Президент отметил, что он навсегда сохранит самые светлые воспоминания о Бенедикте XVI. Также в телеграмме он передал слова искреннего сочувствия.
https://ria.ru/20221231/benedikt-1841979484.html
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религия, русская православная церковь, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), владимир путин, умер бенедикт xvi
Религия, Религия, Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Владимир Путин, Умер Бенедикт XVI
15:05 31.12.2022 (обновлено: 16:04 31.12.2022)
 
Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI

Путин выразил соболезнования папе Франциску из-за смерти папы на покое Бенедикта XVI

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкПапа Римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке личных покоев Апостольского дворца
Папа Римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке личных покоев Апостольского дворца - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Папа Римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке личных покоев Апостольского дворца. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму папе Римскому Франциску в связи с кончиной папы на покое Бенедикта XVI, отметив, что при нем развивались связи Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви.
В субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра для прощания. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года.
"Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI. Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убеждённым защитником традиционных христианских ценностей. В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Президент отметил, что он навсегда сохранит самые светлые воспоминания о Бенедикте XVI. Также в телеграмме он передал слова искреннего сочувствия.
Почетный папа Римский Бенедикт XVI. 2010 год - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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РелигияРелигияРусская православная церковьРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)Владимир ПутинУмер Бенедикт XVI
 
 
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