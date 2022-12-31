https://ria.ru/20221231/benedikt-1842631530.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI

Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI - РИА Новости, 31.12.2022

Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI

Президент России Владимир Путин направил телеграмму папе Римскому Франциску в связи с кончиной папы на покое Бенедикта XVI, отметив, что при нем развивались... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:05

2022-12-31T15:05

2022-12-31T16:04

религия

религия

русская православная церковь

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

владимир путин

умер бенедикт xvi

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму папе Римскому Франциску в связи с кончиной папы на покое Бенедикта XVI, отметив, что при нем развивались связи Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви.В субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра для прощания. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года."Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI. Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убеждённым защитником традиционных христианских ценностей. В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.Президент отметил, что он навсегда сохранит самые светлые воспоминания о Бенедикте XVI. Также в телеграмме он передал слова искреннего сочувствия.

https://ria.ru/20221231/benedikt-1841979484.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, русская православная церковь, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), владимир путин, умер бенедикт xvi