https://ria.ru/20221231/benedikt-1842625011.html
Похороны папы на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января
Похороны папы на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января - РИА Новости, 31.12.2022
Похороны папы на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января
Похороны папы на покое Бенедикта XVI, скончавшегося в субботу в Ватикане на 96-м году жизни, состоятся 5 января, церемонию возглавит папа римский Франциск,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:18
2022-12-31T14:18
2022-12-31T16:04
религия
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
римско-католическая церковь
религия
умер бенедикт xvi
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ВАТИКАН, 31 дек - РИА Новости. Похороны папы на покое Бенедикта XVI, скончавшегося в субботу в Ватикане на 96-м году жизни, состоятся 5 января, церемонию возглавит папа римский Франциск, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."В четверг, 5 января, в 9.30 (11.30 мск) состоятся похороны на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск", - сказал официальный представитель Ватикана на брифинге.По словам Бруни, в среду вечером над почетным папой было совершено таинство соборования.Папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в субботу, в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра "для молитвы и прощания с верующими", добавил Бруни.В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Официальный представитель Святого престола Маттео Бруни сообщил в этой связи, что состояние почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста. Позднее местным СМИ стало известно, что серьезные проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием, возникли у папы на покое еще перед католическим Рождеством.Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о своем решении отречься от папского престол.
https://ria.ru/20221231/benedikt-1841979484.html
https://ria.ru/20221231/benedikt-1842620594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бенедикт xvi (йозеф ратцингер), франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, римско-католическая церковь, религия, умер бенедикт xvi
Религия, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Римско-католическая церковь, Религия, Умер Бенедикт XVI
14:18 31.12.2022 (обновлено: 16:04 31.12.2022)
Похороны папы на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января
Похороны папы на покое Бенедикта XVI пройдут 5 января, их возглавит папа римский Франциск
ВАТИКАН, 31 дек - РИА Новости. Похороны папы на покое Бенедикта XVI, скончавшегося в субботу в Ватикане на 96-м году жизни, состоятся 5 января, церемонию возглавит папа римский Франциск, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"В четверг, 5 января, в 9.30 (11.30 мск) состоятся похороны на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск", - сказал официальный представитель Ватикана на брифинге.
По словам Бруни, в среду вечером над почетным папой было совершено таинство соборования.
Папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в субботу, в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра "для молитвы и прощания с верующими", добавил Бруни.
В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Официальный представитель Святого престола Маттео Бруни сообщил в этой связи, что состояние почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста. Позднее местным СМИ стало известно, что серьезные проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием, возникли у папы на покое еще перед католическим Рождеством.
Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о своем решении отречься от папского престол.