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Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом - РИА Новости, 31.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221231/aviabilety-1842442218.html
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом - РИА Новости, 31.12.2022
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом
Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, из каких городов и по каким направлениям его клиенты ездили бизнес-классом в 2022 году чаще всего,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T02:47
2022-12-31T02:47
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, из каких городов и по каким направлениям его клиенты ездили бизнес-классом в 2022 году чаще всего, сообщает OneTwoTrip..Для этого специалисты проанализировали популярные маршруты и определили долю таких заказов.По России бизнес-классом клиенты сервиса в большинстве случаев летали из Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска и Владивостока. Кроме того, в список городов вошли Салехард, Нерюнгри, Магадан и Хабаровск. Замыкают десятку Новокузнецк, Южно-Сахалинск и Ухта.За границу большинство вылетов бизнес-классом совершено из Магнитогорска, Владивостока и Улан-Удэ. Помимо этого, россияне часто выбирали бизнес-класс для международных перелетов из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Казани, Нового Уренгоя и Махачкалы.Больше всего бронирований бизнес-классом за рубеж оформлено по маршруту Москва — Ларнака. Также из столицы в Дубай, Хургаду, Бодрум и Бангкок. Следующую строчку заняло направление Санкт-Петербург — Дубай. В топ-10 также вошли рейсы из столицы в Лондон, Каир и Тбилиси, а замыкает рейтинг направление Санкт-Петербург — Тбилиси.
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туризм, туристы, новости - туризм, куда можно лететь, авиабилеты
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, куда можно лететь, Авиабилеты
02:47 31.12.2022
 
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом

В 2022 году россияне чаще всего летали бизнес-классом из Иркутска в Москву и обратно

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Бизнес-класс на борту Airbus A350
Бизнес-класс на борту Airbus A350 - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, из каких городов и по каким направлениям его клиенты ездили бизнес-классом в 2022 году чаще всего, сообщает OneTwoTrip..
Для этого специалисты проанализировали популярные маршруты и определили долю таких заказов.
По России бизнес-классом клиенты сервиса в большинстве случаев летали из Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска и Владивостока. Кроме того, в список городов вошли Салехард, Нерюнгри, Магадан и Хабаровск. Замыкают десятку Новокузнецк, Южно-Сахалинск и Ухта.
За границу большинство вылетов бизнес-классом совершено из Магнитогорска, Владивостока и Улан-Удэ. Помимо этого, россияне часто выбирали бизнес-класс для международных перелетов из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Казани, Нового Уренгоя и Махачкалы.
Больше всего бронирований бизнес-классом за рубеж оформлено по маршруту Москва — Ларнака. Также из столицы в Дубай, Хургаду, Бодрум и Бангкок. Следующую строчку заняло направление Санкт-Петербург — Дубай. В топ-10 также вошли рейсы из столицы в Лондон, Каир и Тбилиси, а замыкает рейтинг направление Санкт-Петербург — Тбилиси.
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