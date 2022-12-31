https://ria.ru/20221231/aviabilety-1842442218.html
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом - РИА Новости, 31.12.2022
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом
Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, из каких городов и по каким направлениям его клиенты ездили бизнес-классом в 2022 году чаще всего,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T02:47
2022-12-31T02:47
2022-12-31T02:47
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
куда можно лететь
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766156010_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_84593cb43d6aa455a75898caf4d2bb5d.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, из каких городов и по каким направлениям его клиенты ездили бизнес-классом в 2022 году чаще всего, сообщает OneTwoTrip..Для этого специалисты проанализировали популярные маршруты и определили долю таких заказов.По России бизнес-классом клиенты сервиса в большинстве случаев летали из Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска и Владивостока. Кроме того, в список городов вошли Салехард, Нерюнгри, Магадан и Хабаровск. Замыкают десятку Новокузнецк, Южно-Сахалинск и Ухта.За границу большинство вылетов бизнес-классом совершено из Магнитогорска, Владивостока и Улан-Удэ. Помимо этого, россияне часто выбирали бизнес-класс для международных перелетов из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Казани, Нового Уренгоя и Махачкалы.Больше всего бронирований бизнес-классом за рубеж оформлено по маршруту Москва — Ларнака. Также из столицы в Дубай, Хургаду, Бодрум и Бангкок. Следующую строчку заняло направление Санкт-Петербург — Дубай. В топ-10 также вошли рейсы из столицы в Лондон, Каир и Тбилиси, а замыкает рейтинг направление Санкт-Петербург — Тбилиси.
https://ria.ru/20221209/puteshestviya-1837215951.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766156010_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_1df3942cf2d7a70e255ab657c9e3207b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, куда можно лететь, авиабилеты
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, куда можно лететь, Авиабилеты
Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом
В 2022 году россияне чаще всего летали бизнес-классом из Иркутска в Москву и обратно