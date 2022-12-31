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Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом

Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом - РИА Новости, 31.12.2022

Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом

Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, из каких городов и по каким направлениям его клиенты ездили бизнес-классом в 2022 году чаще всего,... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T02:47

2022-12-31T02:47

2022-12-31T02:47

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, из каких городов и по каким направлениям его клиенты ездили бизнес-классом в 2022 году чаще всего, сообщает OneTwoTrip..Для этого специалисты проанализировали популярные маршруты и определили долю таких заказов.По России бизнес-классом клиенты сервиса в большинстве случаев летали из Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска и Владивостока. Кроме того, в список городов вошли Салехард, Нерюнгри, Магадан и Хабаровск. Замыкают десятку Новокузнецк, Южно-Сахалинск и Ухта.За границу большинство вылетов бизнес-классом совершено из Магнитогорска, Владивостока и Улан-Удэ. Помимо этого, россияне часто выбирали бизнес-класс для международных перелетов из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Казани, Нового Уренгоя и Махачкалы.Больше всего бронирований бизнес-классом за рубеж оформлено по маршруту Москва — Ларнака. Также из столицы в Дубай, Хургаду, Бодрум и Бангкок. Следующую строчку заняло направление Санкт-Петербург — Дубай. В топ-10 также вошли рейсы из столицы в Лондон, Каир и Тбилиси, а замыкает рейтинг направление Санкт-Петербург — Тбилиси.

https://ria.ru/20221209/puteshestviya-1837215951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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