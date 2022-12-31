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Ассанж попросит возможности присутствовать на похоронах модельера Вествуд

Ассанж попросит возможности присутствовать на похоронах модельера Вествуд - РИА Новости, 31.12.2022

Ассанж попросит возможности присутствовать на похоронах модельера Вествуд

Джулиан Ассанж попросит, чтобы его отпустили из лондонской тюрьмы Белмарш на похороны британского модельера Вивьен Вествуд, заявила супруга основателя WikiLeaks РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T23:35

2022-12-31T23:35

2022-12-31T23:35

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джулиан ассанж

вивьен вествуд

англия

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европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Джулиан Ассанж попросит, чтобы его отпустили из лондонской тюрьмы Белмарш на похороны британского модельера Вивьен Вествуд, заявила супруга основателя WikiLeaks Стелла Морис. Вивьен Вествуд, которая поддерживала Ассанжа публичными акциями протеста, скончалась в четверг в возрасте 81 года. Ассанж выразил сожаление по поводу ее смерти, сделав первое публичное заявление с 2019 года. "Джулиан собирается подать заявку, чтобы иметь возможность присутствовать на похоронах", - приводит телеканал Sky News слова супруги Ассанжа австралийским СМИ. Детали похорон Вествуд еще неизвестны. Вествуд, которая родилась в Англии 8 апреля 1941 года и приобрела известность в 1970-х годах, называют основательницей стиля панк в высокой моде. В 1992 году она стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006 - дамой-командором. Будучи одной из известнейших мировых модельеров, Вествуд была также известна как активист - в частности, она выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а в 2014 году высказывала поддержку идее независимости Шотландии. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.

https://ria.ru/20221211/uoters-1837814239.html

https://ria.ru/20221216/assanzh-1839200556.html

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в мире, джулиан ассанж, вивьен вествуд, англия, шотландия, великобритания, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч)