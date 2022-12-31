https://ria.ru/20221231/agent-1842597568.html
В ЛНР ликвидировали агента СБУ, сообщил источник
В ЛНР ликвидировали агента СБУ, сообщил источник - РИА Новости, 31.12.2022
В ЛНР ликвидировали агента СБУ, сообщил источник
В Лисичанске ликвидировали агента Службы безопасности Украины, планировавшего теракты на территории ЛНР, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:50
2022-12-31T10:50
2022-12-31T11:05
специальная военная операция на украине
лисичанск
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
служба безопасности украины
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Лисичанске ликвидировали агента Службы безопасности Украины, планировавшего теракты на территории ЛНР, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах республики. По словам собеседника агентства, выявить агента удалось в результате совместной операции сотрудников российских спецслужб и МВД. При задержании тот оказал сопротивление — бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги. В итоге его ликвидировали на месте.Ранее сегодня сообщалось, что в пригороде Луганска обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, предназначавшимися для украинских диверсантов. В схроне нашли противотанковую управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемет, гранатометы, противопехотные мины, гранаты и и более 100 тысяч патронов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221230/mirant-1842404365.html
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лисичанск, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Россия, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Служба безопасности Украины
10:50 31.12.2022 (обновлено: 11:05 31.12.2022)
В ЛНР ликвидировали агента СБУ, сообщил источник
Российские спецслужбы в Лисичанске в ЛНР ликвидировали агента СБУ