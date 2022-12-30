16:18 30.12.2022 (обновлено: 18:13 30.12.2022)
В США ужаснулись "клятве" Зеленского по Крыму и Донбассу
Federalist: стремление Зеленского вернуть Крым и Донбасс выглядит нереалистичным
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс может привести к серьезной эскалации, но достижение поставленной цели выглядит нереалистичным, написал обозреватель Джонатан Тобин в статье для Federalist.
"Военные цели Зеленского нереалистичны и могут привести к катастрофическому, более широкому кризису, которого следует избегать любой ценой", — поделился мнением эксперт.
Американскому истеблишменту нужно пересмотреть политику в отношении Украины. По мнению Тобина, та поддержка, которую сейчас оказывает Белый дом киевскому режиму, необоснованна. У Вашингтона нет прямой заинтересованности в том, чтобы над Крымом и Донбассом развевался украинский флаг.
"Клятва Зеленского продолжать боевые действия до тех пор, пока ядерная держава не будет полностью разгромлена и отброшена к границам 2014 года, гарантирует, что конфликт может продолжаться бесконечно, вследствие чего выиграет только украинский лидер", — резюмировал обозреватель.
Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя это заявление, выразил мнение, что политику не нужен мир в стране. Источник РИА Новости в Москве, в свою очередь, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — о всем том, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.