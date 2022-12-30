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В США ужаснулись "клятве" Зеленского по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 30.12.2022
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В США ужаснулись "клятве" Зеленского по Крыму и Донбассу
В США ужаснулись "клятве" Зеленского по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 30.12.2022
В США ужаснулись "клятве" Зеленского по Крыму и Донбассу
Стремление Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс может привести к серьезной эскалации, но достижение поставленной цели выглядит нереалистичным, написал... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:18
2022-12-30T18:13
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс может привести к серьезной эскалации, но достижение поставленной цели выглядит нереалистичным, написал обозреватель Джонатан Тобин в статье для Federalist."Военные цели Зеленского нереалистичны и могут привести к катастрофическому, более широкому кризису, которого следует избегать любой ценой", — поделился мнением эксперт.Американскому истеблишменту нужно пересмотреть политику в отношении Украины. По мнению Тобина, та поддержка, которую сейчас оказывает Белый дом киевскому режиму, необоснованна. У Вашингтона нет прямой заинтересованности в том, чтобы над Крымом и Донбассом развевался украинский флаг."Клятва Зеленского продолжать боевые действия до тех пор, пока ядерная держава не будет полностью разгромлена и отброшена к границам 2014 года, гарантирует, что конфликт может продолжаться бесконечно, вследствие чего выиграет только украинский лидер", — резюмировал обозреватель.Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя это заявление, выразил мнение, что политику не нужен мир в стране. Источник РИА Новости в Москве, в свою очередь, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — о всем том, что было разрушено Киевом и привело к кризису.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842484071.html
https://ria.ru/20221230/ssha-1842500740.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, донбасс, украина, россия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Россия, НАТО
16:18 30.12.2022 (обновлено: 18:13 30.12.2022)
 
В США ужаснулись "клятве" Зеленского по Крыму и Донбассу

Federalist: стремление Зеленского вернуть Крым и Донбасс выглядит нереалистичным

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс может привести к серьезной эскалации, но достижение поставленной цели выглядит нереалистичным, написал обозреватель Джонатан Тобин в статье для Federalist.
"Военные цели Зеленского нереалистичны и могут привести к катастрофическому, более широкому кризису, которого следует избегать любой ценой", — поделился мнением эксперт.
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Американскому истеблишменту нужно пересмотреть политику в отношении Украины. По мнению Тобина, та поддержка, которую сейчас оказывает Белый дом киевскому режиму, необоснованна. У Вашингтона нет прямой заинтересованности в том, чтобы над Крымом и Донбассом развевался украинский флаг.
"Клятва Зеленского продолжать боевые действия до тех пор, пока ядерная держава не будет полностью разгромлена и отброшена к границам 2014 года, гарантирует, что конфликт может продолжаться бесконечно, вследствие чего выиграет только украинский лидер", — резюмировал обозреватель.
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Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя это заявление, выразил мнение, что политику не нужен мир в стране. Источник РИА Новости в Москве, в свою очередь, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — о всем том, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
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