Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в США - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842422915.html
СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в США
СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в США - РИА Новости, 30.12.2022
СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в Вашингтон сделал секретный звонок в Белый дом с целью получить арестованные деньги российских... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:36
2022-12-30T12:12
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839418234_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_60a937bf73684d7bf4b986b90717916f.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в Вашингтон сделал секретный звонок в Белый дом с целью получить арестованные деньги российских бизнесменов, пишет Business Insider. "Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — говорится в публикации.В итоге это положение было принято в виде поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов. Он был принят сенатом 22 декабря и на следующий день палатой представителей. Президент США подписал закон накануне вечером.На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских солдат.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842393423.html
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842310767.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839418234_186:0:2853:2000_1920x0_80_0_0_6452988ecf51308a6a06c4d3488fe28e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США
11:36 30.12.2022 (обновлено: 12:12 30.12.2022)
 
СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в США

Business Insider: президент Украины Зеленский совершил секретный звонок в США

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в Вашингтон сделал секретный звонок в Белый дом с целью получить арестованные деньги российских бизнесменов, пишет Business Insider.

"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 09:15
Американский генерал раскрыл неприятную правду для Украины
В итоге это положение было принято в виде поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов. Он был принят сенатом 22 декабря и на следующий день палатой представителей. Президент США подписал закон накануне вечером.

На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских солдат.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 18:05
В США переименовали Украину
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала