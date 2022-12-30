11:36 30.12.2022 (обновлено: 12:12 30.12.2022)
СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в США
Business Insider: президент Украины Зеленский совершил секретный звонок в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в Вашингтон сделал секретный звонок в Белый дом с целью получить арестованные деньги российских бизнесменов, пишет Business Insider.
"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — говорится в публикации.
"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — говорится в публикации.
В итоге это положение было принято в виде поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов. Он был принят сенатом 22 декабря и на следующий день палатой представителей. Президент США подписал закон накануне вечером.
На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских солдат.
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