https://ria.ru/20221230/zarplaty-1842554769.html
Власти Венгрии повысят зарплаты учителям не на 21 процент, а на десять
Власти Венгрии повысят зарплаты учителям не на 21 процент, а на десять - РИА Новости, 30.12.2022
Власти Венгрии повысят зарплаты учителям не на 21 процент, а на десять
Правительство Венгрии с 1 января 2023 года повысит зарплаты учителям на 10% вместо запланированного 21% из-за того, что страны ЕС заморозили для Будапешта... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T20:24
2022-12-30T20:24
2022-12-30T20:24
в мире
венгрия
будапешт
брюссель
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 30 дек - РИА Новости. Правительство Венгрии с 1 января 2023 года повысит зарплаты учителям на 10% вместо запланированного 21% из-за того, что страны ЕС заморозили для Будапешта доступ к части средств из европейских фондов, заявил госсекретарь министерства внутренних дел Венгрии, которое занимается вопросами образования, Бенце Ретвари. По его словам, "правительство сделало для этого все возможное, а парламент принял необходимые законодательные поправки" для того, чтобы за 25 месяцев произошло повышение зарплаты учителей на "беспрецедентные" 75%. "Повышение заработной платы зависит от того, как долго венгерские "левые" будут продолжать выстраивать несправедливые обвинения в адрес Венгрии в Брюсселе. Теперь только от них зависит, когда начнется самое большое повышение зарплаты педагогов в истории Венгрии", - отметил Ретвари. Госсекретарь министерства внутренних дел, которое, помимо образования, курирует в Венгрии вопросы здравоохранения, также сообщил, что с января на 11% будет увеличена и зарплаты венгерских врачей. Ранее издание Politico сообщило, что страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. Европейские страны 12 декабря согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву. Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже чем в Венгрии зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 годы были только в Словакии. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие, доля учителей в возрасте до 30 лет в Венгрии одна из самых низких в Европе и составляет менее 5%, а средний возраст учителей 53 года, сообщает портал Telex. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге 13 октября сообщил, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате чего к 2025 году заработная плата учителей сможет достичь 80% от средней зарплаты выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркнул, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися протестами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, брюссель, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Евросоюз
Власти Венгрии повысят зарплаты учителям не на 21 процент, а на десять
МВД: Венгрия повысит зарплаты учителям на десять процентов, а не на 21, как планировалось
БУДАПЕШТ, 30 дек - РИА Новости. Правительство Венгрии с 1 января 2023 года повысит зарплаты учителям на 10% вместо запланированного 21% из-за того, что страны ЕС заморозили для Будапешта доступ к части средств из европейских фондов, заявил госсекретарь министерства внутренних дел Венгрии, которое занимается вопросами образования, Бенце Ретвари.
"Если бы Брюссель не удержал причитающиеся Венгрии средства, то уже сейчас с первого января было бы возможно повышение зарплаты на 21% вместо 10%... Теперь правительство может увеличить заработную плату на десять процентов до тех пор, пока мы не получим средства, причитающиеся Венгрии", - сказал Ретвари в интервью изданию Magyar Nemzet.
По его словам, "правительство сделало для этого все возможное, а парламент принял необходимые законодательные поправки" для того, чтобы за 25 месяцев произошло повышение зарплаты учителей на "беспрецедентные" 75%.
"Повышение заработной платы зависит от того, как долго венгерские "левые" будут продолжать выстраивать несправедливые обвинения в адрес Венгрии в Брюсселе. Теперь только от них зависит, когда начнется самое большое повышение зарплаты педагогов в истории Венгрии", - отметил Ретвари.
Госсекретарь министерства внутренних дел, которое, помимо образования, курирует в Венгрии вопросы здравоохранения, также сообщил, что с января на 11% будет увеличена и зарплаты венгерских врачей.
Ранее издание Politico сообщило, что страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. Европейские страны 12 декабря согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву
.
Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже чем в Венгрии зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 годы были только в Словакии
. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие, доля учителей в возрасте до 30 лет в Венгрии одна из самых низких в Европе
и составляет менее 5%, а средний возраст учителей 53 года, сообщает портал Telex.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге 13 октября сообщил, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате чего к 2025 году заработная плата учителей сможет достичь 80% от средней зарплаты выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркнул, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися протестами.