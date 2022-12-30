https://ria.ru/20221230/zaporozhe-1842485965.html

Запорожские власти рассказали о новом уставе региона

Запорожские власти рассказали о новом уставе региона - РИА Новости, 30.12.2022

Запорожские власти рассказали о новом уставе региона

Устав Запорожской области написан и представляет собой порядка 20 страниц, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:13

2022-12-30T15:13

2022-12-30T15:13

специальная военная операция на украине

политика

владимир рогов

запорожская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815504904_0:0:3345:1882_1920x0_80_0_0_1e86b41d1f58e8bec3d0ce5761cf7519.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Устав Запорожской области написан и представляет собой порядка 20 страниц, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Депутаты парламентов Луганской Народной Республики и Донецкой Народной республики в пятницу приняли новые конституции регионов. "Работа над уставом Запорожской области, а у нас будет именно устав, а не конституция, ведется уже не один месяц. По сути, устав уже написан. Он представляет собой порядка 20 страниц. Он важен для синхронизации законодательства с Российской Федерацией, частью которой стала Запорожская область", - сказал Рогов агентству. При этом, по его словам, устав будет утвержден после выборов в заксобрание области, которые планируется провести в сентябре следующего года. "Проведение выборов и утверждение устава – это важные шаги в деле скорейшего вхождения в правовое поле Российской Федерации", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842407931.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир рогов, запорожская область, россия