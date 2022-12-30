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Запорожские власти рассказали о новом уставе региона - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/zaporozhe-1842485965.html
Запорожские власти рассказали о новом уставе региона
Запорожские власти рассказали о новом уставе региона - РИА Новости, 30.12.2022
Запорожские власти рассказали о новом уставе региона
Устав Запорожской области написан и представляет собой порядка 20 страниц, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:13
2022-12-30T15:13
специальная военная операция на украине
политика
владимир рогов
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Устав Запорожской области написан и представляет собой порядка 20 страниц, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Депутаты парламентов Луганской Народной Республики и Донецкой Народной республики в пятницу приняли новые конституции регионов. "Работа над уставом Запорожской области, а у нас будет именно устав, а не конституция, ведется уже не один месяц. По сути, устав уже написан. Он представляет собой порядка 20 страниц. Он важен для синхронизации законодательства с Российской Федерацией, частью которой стала Запорожская область", - сказал Рогов агентству. При этом, по его словам, устав будет утвержден после выборов в заксобрание области, которые планируется провести в сентябре следующего года. "Проведение выборов и утверждение устава – это важные шаги в деле скорейшего вхождения в правовое поле Российской Федерации", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842407931.html
запорожская область
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политика, владимир рогов, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия
15:13 30.12.2022
 
Запорожские власти рассказали о новом уставе региона

Рогов: новый устав Запорожской области уже написан и состоит из двух десятков страниц

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Устав Запорожской области написан и представляет собой порядка 20 страниц, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Депутаты парламентов Луганской Народной Республики и Донецкой Народной республики в пятницу приняли новые конституции регионов.
"Работа над уставом Запорожской области, а у нас будет именно устав, а не конституция, ведется уже не один месяц. По сути, устав уже написан. Он представляет собой порядка 20 страниц. Он важен для синхронизации законодательства с Российской Федерацией, частью которой стала Запорожская область", - сказал Рогов агентству. При этом, по его словам, устав будет утвержден после выборов в заксобрание области, которые планируется провести в сентябре следующего года.
"Проведение выборов и утверждение устава – это важные шаги в деле скорейшего вхождения в правовое поле Российской Федерации", - подчеркнул Рогов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир РоговЗапорожская областьРоссия
 
 
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