https://ria.ru/20221230/zakonoproekt-1842317907.html

Эксперт рассказал, как закон о майнинге повлияет на рынок криптовалюты

Эксперт рассказал, как закон о майнинге повлияет на рынок криптовалюты - РИА Новости, 30.12.2022

Эксперт рассказал, как закон о майнинге повлияет на рынок криптовалюты

Разрабатываемый Госдумой РФ законопроект о майнинге в случае его принятия не повлияет существенно на держателей криптовалюты, для развития этого рынка в России... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T03:21

2022-12-30T03:21

2022-12-30T03:21

технологии

анатолий аксаков

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сша

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Разрабатываемый Госдумой РФ законопроект о майнинге в случае его принятия не повлияет существенно на держателей криптовалюты, для развития этого рынка в России нужно совсем другое, рассказал РИА Новости криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Александр Политайко.Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что документ вынесут на первое чтение во время весенней сессии нижней палаты парламента. Он считает, что принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.Новелла также предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима. Предполагается, что в рамках этого режима сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают майнеры, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию."То что происходит в плане легализации криптовалюты в России, никаким образом на рынок вообще не влияет в принципе. А все потому, что российские держатели криптовалют зависят от международного рынка. Крипта здесь – закупленная или добытая. Но хранится она и обрабатывается, по сути, в других странах. Там же она становится на учет и так далее", - поясняет основатель экосистемы MarsDAO Александр Политайко.Поэтому даже если криптовалюту легализуют, то, считает эксперт, на рынок это особо не повлияет. Все потому, что в России нет своей инфраструктуры. Это произойдет, когда можно будет создавать свою валюту, "чтобы биткоин был помечен знаком "РФ". Пока даже майнинг, по сути, "происходит за пределами страны", хоть и на российской энергии."Поэтому если мы с вами завтра получаем закон, который легализует полностью майнинг, разрешает это делать физическим лицам, то тем, кто этим занимается, ни горячо, ни холодно. Ничего абсолютно не поменяется", - считает криптоэксперт.Другое дело – появление собственной инфраструктуры. Это, по его словам, благоприятно повлияет на рынок – как внутренний, так и внешний.Опыт других странПо словам основателя экосистемы MarsDAO, Россия – не первое государство, которое намерено легализовать майнинг. В этом плане, отмечает он, достаточно развитое законодательство у Казахстана."Там приняли тот факт, что майнинг – это бизнес. Поэтому ему даже посвящен отдельный параграф в налоговом кодексе. Сегодня ставка все еще 1 тенге за киловат в час. Но с 2023 года будут разные ставки применены, в зависимости от региона: от 1 до 25 тенге за киловат в час", - рассказывает криптоэксперт.Кроме того, в законе четко прописано, как надо лицензироваться, когда и кого уведомлять. Есть также уполномоченные органы, которые контролируют процесс майнинга: IP адреса в пуле, сколько рабочих мест, какие мощности, местоположение дата-центров и т.д. "Вторая страна, которую я бы отметил, это конечно же США. У них там все достаточно интересно регулируется. И там есть штаты, которые позиционируют себя как центры для майнинга. Однако есть одно "но": все это для внутреннего, а не для международного пользования – в отличие от Казахстана", - говорит он.Ситуация, поясняет Политайко, зависит от конкретного штата – если Вайоминг, Монтана и Айова хорошо относятся к этому, то в Нью-Йорке, например, запрещают майнинг, ссылаясь на заботу об экологии."Нет никакого отдельного закона в США, который регулирует добычу криптовалюты. Там это разделено на две категории: бизнес и хобби. Если речь не идет о систематическом извлечении прибыли, то всем все равно, чем ты занимаешься. А вот переход на "бизнес-рельсы" уже облагается налогом", - заключает криптоэксперт.

https://ria.ru/20221228/mayning-1841936346.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221213/aksakov-1838468813.html

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технологии, анатолий аксаков, россия, сша, казахстан