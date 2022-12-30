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Песков заявил о необходимости изучить украинский закон о нацменьшинствах - РИА Новости, 30.12.2022
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Песков заявил о необходимости изучить украинский закон о нацменьшинствах
Песков заявил о необходимости изучить украинский закон о нацменьшинствах - РИА Новости, 30.12.2022
Песков заявил о необходимости изучить украинский закон о нацменьшинствах
Необходимо разобраться в деталях закона о нацменьшинствах, который подписал Владимир Зеленский, в Кремле его еще не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:30
2022-12-30T14:30
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей лавров
украина
россия
киев
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Необходимо разобраться в деталях закона о нацменьшинствах, который подписал Владимир Зеленский, в Кремле его еще не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пятницу стало известно, что Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины, при этом, согласно документу, права нацменьшинств могут ограничиваться "в интересах нацбезопасности". Законопроект запрещает дискриминацию нацменьшинств, гарантирует равные "гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы". В частности, право на образование, в том числе на языках национальных меньшинств, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, использование языка национального меньшинства. При этом в законе прописано, что права и свободы могут быть ограничены. "Мы его не видели, но там, безусловно, нужно посмотреть, идет ли там речь о праве на образование на языке меньшинств, кто является нацменьшинствами и так далее, и тому подобное. Здесь нужно изучать детали, я не знаком, поэтому не берусь что-либо говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать подписанный Зеленским указ о нацменьшинствах и гарантиях их прав результатом денацификации Украины в ходе спецоперации. Ранее Верховная рада Украины приняла ряд законов, направленных на дерусификацию. Вопреки конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств, Киев на законодательном уровне запретил распространение и ввоз книг из РФ, исполнение российской музыки на радио и в общественных местах. В украинских школах с этого года запретили изучение русского языка и литературы даже в качестве факультативных предметов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, украина, россия, киев, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, Верховная Рада Украины
14:30 30.12.2022
 
Песков заявил о необходимости изучить украинский закон о нацменьшинствах

Песков: необходимо разобраться в деталях закона о нацменьшинствах, подписанного Зеленским

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Необходимо разобраться в деталях закона о нацменьшинствах, который подписал Владимир Зеленский, в Кремле его еще не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу стало известно, что Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, необходимый для дальнейшей евроинтеграции Украины, при этом, согласно документу, права нацменьшинств могут ограничиваться "в интересах нацбезопасности".
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 08:00
Отмена России вышла на вселенский уровень
Законопроект запрещает дискриминацию нацменьшинств, гарантирует равные "гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы". В частности, право на образование, в том числе на языках национальных меньшинств, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, использование языка национального меньшинства. При этом в законе прописано, что права и свободы могут быть ограничены.
"Мы его не видели, но там, безусловно, нужно посмотреть, идет ли там речь о праве на образование на языке меньшинств, кто является нацменьшинствами и так далее, и тому подобное. Здесь нужно изучать детали, я не знаком, поэтому не берусь что-либо говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать подписанный Зеленским указ о нацменьшинствах и гарантиях их прав результатом денацификации Украины в ходе спецоперации.
Ранее Верховная рада Украины приняла ряд законов, направленных на дерусификацию. Вопреки конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств, Киев на законодательном уровне запретил распространение и ввоз книг из РФ, исполнение российской музыки на радио и в общественных местах. В украинских школах с этого года запретили изучение русского языка и литературы даже в качестве факультативных предметов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ЛавровУкраинаРоссияКиевВерховная Рада Украины
 
 
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