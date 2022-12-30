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Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС
Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС - РИА Новости, 30.12.2022
Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС
Украинские войска ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС в основном из трех позиций, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:09
2022-12-30T15:09
2022-12-30T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир рогов
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС в основном из трех позиций, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украинские войска в пятницу обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС. "Никополь, Марганец и поселок городского типа Красногригорьевка – это те позиции, откуда ВСУ обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС", - сказал Рогов. По его словам, нет никаких сомнений, что позиции украинских войск будут подавлены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС
Рогов: ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС из Никополя, Марганца и Красногригорьевки