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Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС

Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС - РИА Новости, 30.12.2022

Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС

Украинские войска ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС в основном из трех позиций, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:09

2022-12-30T15:09

2022-12-30T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

владимир рогов

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС в основном из трех позиций, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украинские войска в пятницу обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС. "Никополь, Марганец и поселок городского типа Красногригорьевка – это те позиции, откуда ВСУ обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС", - сказал Рогов. По его словам, нет никаких сомнений, что позиции украинских войск будут подавлены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины