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Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС
Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС - РИА Новости, 30.12.2022
Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС
Украинские войска ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС в основном из трех позиций, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:09
2022-12-30T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир рогов
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС в основном из трех позиций, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украинские войска в пятницу обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС. "Никополь, Марганец и поселок городского типа Красногригорьевка – это те позиции, откуда ВСУ обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС", - сказал Рогов. По его словам, нет никаких сомнений, что позиции украинских войск будут подавлены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
15:09 30.12.2022
 
Власти Запорожской области рассказали, откуда ВСУ ведут обстрел АЭС

Рогов: ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС из Никополя, Марганца и Красногригорьевки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС в основном из трех позиций, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в пятницу обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС.
"Никополь, Марганец и поселок городского типа Красногригорьевка – это те позиции, откуда ВСУ обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС", - сказал Рогов.
По его словам, нет никаких сомнений, что позиции украинских войск будут подавлены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир РоговЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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