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В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ
В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ
На вокзале Монпарнас в Париже в пятницу задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые смеси и кричали, что собираются "все взорвать", сообщила... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T20:27
2022-12-30T20:27
2022-12-30T20:27
в мире
жеральд дарманен
париж
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ПАРИЖ, 30 дек – РИА Новости. На вокзале Монпарнас в Париже в пятницу задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые смеси и кричали, что собираются "все взорвать", сообщила газета Figaro. "Двоих подозреваемых в "подстрекательстве к терроризму" задержали в пятницу на вокзале Монпарнас с девятью баллонами газа", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники. По информации СМИ, задержанные - француз Эрик в возрасте 51 года и ливиец Абдельвахед 29 лет. Полиция задержала мужчин, когда они кричали, что хотят "все взорвать". Газ, найденный у задержанных, оказался безвредным, зажигательных устройств при них обнаружено не было. Полиция провела обыски на вокзале. Глава МВД Жеральд Дарманен поручил префектуре усилить охрану всех вокзалов в городе.
https://ria.ru/20221225/inostrantsy-1841222919.html
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в мире, жеральд дарманен, париж
В мире, Жеральд Дарманен, Париж
В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ
Figaro: на вокзале Монпарнас в Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать"