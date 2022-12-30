https://ria.ru/20221230/zaderzhanie-1842555009.html

В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ

В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022

В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ

На вокзале Монпарнас в Париже в пятницу задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые смеси и кричали, что собираются "все взорвать", сообщила... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T20:27

2022-12-30T20:27

2022-12-30T20:27

в мире

жеральд дарманен

париж

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ПАРИЖ, 30 дек – РИА Новости. На вокзале Монпарнас в Париже в пятницу задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые смеси и кричали, что собираются "все взорвать", сообщила газета Figaro. "Двоих подозреваемых в "подстрекательстве к терроризму" задержали в пятницу на вокзале Монпарнас с девятью баллонами газа", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники. По информации СМИ, задержанные - француз Эрик в возрасте 51 года и ливиец Абдельвахед 29 лет. Полиция задержала мужчин, когда они кричали, что хотят "все взорвать". Газ, найденный у задержанных, оказался безвредным, зажигательных устройств при них обнаружено не было. Полиция провела обыски на вокзале. Глава МВД Жеральд Дарманен поручил префектуре усилить охрану всех вокзалов в городе.

https://ria.ru/20221225/inostrantsy-1841222919.html

париж

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в мире, жеральд дарманен, париж