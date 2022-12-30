Рейтинг@Mail.ru
В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/zaderzhanie-1842555009.html
В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ
В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ
На вокзале Монпарнас в Париже в пятницу задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые смеси и кричали, что собираются "все взорвать", сообщила... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T20:27
2022-12-30T20:27
в мире
жеральд дарманен
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 30 дек – РИА Новости. На вокзале Монпарнас в Париже в пятницу задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые смеси и кричали, что собираются "все взорвать", сообщила газета Figaro. "Двоих подозреваемых в "подстрекательстве к терроризму" задержали в пятницу на вокзале Монпарнас с девятью баллонами газа", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники. По информации СМИ, задержанные - француз Эрик в возрасте 51 года и ливиец Абдельвахед 29 лет. Полиция задержала мужчин, когда они кричали, что хотят "все взорвать". Газ, найденный у задержанных, оказался безвредным, зажигательных устройств при них обнаружено не было. Полиция провела обыски на вокзале. Глава МВД Жеральд Дарманен поручил префектуре усилить охрану всех вокзалов в городе.
https://ria.ru/20221225/inostrantsy-1841222919.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жеральд дарманен, париж
В мире, Жеральд Дарманен, Париж
20:27 30.12.2022
 
В Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать", пишут СМИ

Figaro: на вокзале Монпарнас в Париже задержали двух мужчин, намеревавшихся "все взорвать"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 дек – РИА Новости. На вокзале Монпарнас в Париже в пятницу задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые смеси и кричали, что собираются "все взорвать", сообщила газета Figaro.
"Двоих подозреваемых в "подстрекательстве к терроризму" задержали в пятницу на вокзале Монпарнас с девятью баллонами газа", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники.
По информации СМИ, задержанные - француз Эрик в возрасте 51 года и ливиец Абдельвахед 29 лет. Полиция задержала мужчин, когда они кричали, что хотят "все взорвать". Газ, найденный у задержанных, оказался безвредным, зажигательных устройств при них обнаружено не было.
Полиция провела обыски на вокзале. Глава МВД Жеральд Дарманен поручил префектуре усилить охрану всех вокзалов в городе.
Полиция на месте стрельбы в Париже - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 16:47
Стрелявший в Париже признался, что сначала планировал "убивать иностранцев"
 
В миреЖеральд ДарманенПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала