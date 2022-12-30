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Губернатор Югры поддержала авторов скульптур, раскритикованных в соцсетях - РИА Новости, 30.12.2022
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Губернатор Югры поддержала авторов скульптур, раскритикованных в соцсетях
Губернатор Югры поддержала авторов скульптур, раскритикованных в соцсетях - РИА Новости, 30.12.2022
Губернатор Югры поддержала авторов скульптур, раскритикованных в соцсетях
Губернатор Югры Наталья Комарова высказалась о нашумевших ледяных и снежных фигурах из Нижневартовска и Мегиона, сообщив, что если авторами являются начинающие... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:13
2022-12-30T16:13
наталья комарова
снегурочка
мегион
нижневартовск
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова высказалась о нашумевших ледяных и снежных фигурах из Нижневартовска и Мегиона, сообщив, что если авторами являются начинающие художники, то нужно было их поддержать. "Кому-то в соцсетях не понравилась наша Снегурочка в Нижневартовске. А что такое, строгая и строгая. Иногда надо, чтобы кто-то был строгий, правда же? Но не это главное... если бы ее создало креативное сообщество, молодые люди, но я не уверена, может, они и придумали это. Это взгляд художника, я не могу вмешиваться, так видит человек. Или там заяц в Мегионе. Они не знают Мегион, а мы-то с вами знаем Мегион. Если там родился этот заяц, значит, это нужно Мегиону. А что тут такого? Не знаю, кто там автор, но если это, например, молодые художники, начинающие, то нужно (их) поддержать. И вообще Новый год, весело должно быть", – сказала Комарова на встрече по проекту "Регион для молодых", которая прошла в четверг. При этом губернатор Югры отметила, что если работа предназначена для большинства, то нужно уметь отвечать на такие запросы. "С точки зрения заказчика здесь, конечно, нужно включать вкус и ответственность и ответить на запрос не одного человека, а чтобы это было приятно для большого количества людей", – добавила глава региона. На протяжении двух недель жители округа и пользователи сети шутят над новогодними скульптурами в ХМАО. "Досталось" сначала "протеиновой Снегурочке", которой необходимо сесть на диету, и "опухшему зайцу" из Нижневартовска, потом – "ушастому странному чуду" из Мегиона и "надгробиям кроликов" из поселка Федоровского Сургутского района. После этих историй Югру в интернете стали шутливо называть "Меккой современного искусства" и "Вселенной кринжовых фигур".
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html
мегион
нижневартовск
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
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наталья комарова, снегурочка, мегион, нижневартовск, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия
Наталья Комарова, Снегурочка, Мегион, Нижневартовск, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
16:13 30.12.2022
 
Губернатор Югры поддержала авторов скульптур, раскритикованных в соцсетях

Губернатор Югры поддержала авторов "протеиновой Снегурочки" и "странного зайца" в ХМАО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова высказалась о нашумевших ледяных и снежных фигурах из Нижневартовска и Мегиона, сообщив, что если авторами являются начинающие художники, то нужно было их поддержать.
© Фото : соцсетиЛедяная фигура Снегурочки, установленная на площади Нефтяников в Нижневартовске
Ледяная фигура Снегурочки, установленная на площади Нефтяников в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : соцсети
Ледяная фигура Снегурочки, установленная на площади Нефтяников в Нижневартовске
"Кому-то в соцсетях не понравилась наша Снегурочка в Нижневартовске. А что такое, строгая и строгая. Иногда надо, чтобы кто-то был строгий, правда же? Но не это главное... если бы ее создало креативное сообщество, молодые люди, но я не уверена, может, они и придумали это. Это взгляд художника, я не могу вмешиваться, так видит человек. Или там заяц в Мегионе. Они не знают Мегион, а мы-то с вами знаем Мегион. Если там родился этот заяц, значит, это нужно Мегиону. А что тут такого? Не знаю, кто там автор, но если это, например, молодые художники, начинающие, то нужно (их) поддержать. И вообще Новый год, весело должно быть", – сказала Комарова на встрече по проекту "Регион для молодых", которая прошла в четверг.
При этом губернатор Югры отметила, что если работа предназначена для большинства, то нужно уметь отвечать на такие запросы. "С точки зрения заказчика здесь, конечно, нужно включать вкус и ответственность и ответить на запрос не одного человека, а чтобы это было приятно для большого количества людей", – добавила глава региона.
На протяжении двух недель жители округа и пользователи сети шутят над новогодними скульптурами в ХМАО. "Досталось" сначала "протеиновой Снегурочке", которой необходимо сесть на диету, и "опухшему зайцу" из Нижневартовска, потом – "ушастому странному чуду" из Мегиона и "надгробиям кроликов" из поселка Федоровского Сургутского района. После этих историй Югру в интернете стали шутливо называть "Меккой современного искусства" и "Вселенной кринжовых фигур".
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В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского
 
Наталья КомароваСнегурочкаМегионНижневартовскСургутский районХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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