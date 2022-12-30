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В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы - РИА Новости, 30.12.2022
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали как минимум три взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T00:44
2022-12-30T00:44
2022-12-30T01:04
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
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запорожская область
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали как минимум три взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.Он уточнил, что, по предварительной информации, в пригороде (на севере — в районе Вольнянска и на юге) работает ПВО украинских военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область
00:44 30.12.2022 (обновлено: 01:04 30.12.2022)
В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали взрывы
Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы