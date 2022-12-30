https://ria.ru/20221230/vzryv-1842527264.html

В Турции назвали предварительную причину взрыва в ресторане в Айдыне

В Турции назвали предварительную причину взрыва в ресторане в Айдыне - РИА Новости, 30.12.2022

В Турции назвали предварительную причину взрыва в ресторане в Айдыне

Предварительной причиной ЧП в ресторане в турецком Айдыне является взрыв газового баллона, расследование продолжается, передает газета Takvim со ссылкой на... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:39

2022-12-30T17:39

2022-12-30T17:59

турция

в мире

бекир боздаг

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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Предварительной причиной ЧП в ресторане в турецком Айдыне является взрыв газового баллона, расследование продолжается, передает газета Takvim со ссылкой на губернатора города Гусейна Аксойа.Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщили ранее местные власти. Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что по факту произошедшего задержан один человек."Предварительно, это газ. Взрыв был вызван газовым баллоном. Расследование продолжается", - приводит издание слова губернатора.

https://ria.ru/20221119/stambul-1832773569.html

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турция, в мире, бекир боздаг