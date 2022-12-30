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В Турции назвали предварительную причину взрыва в ресторане в Айдыне - РИА Новости, 30.12.2022
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В Турции назвали предварительную причину взрыва в ресторане в Айдыне
В Турции назвали предварительную причину взрыва в ресторане в Айдыне - РИА Новости, 30.12.2022
В Турции назвали предварительную причину взрыва в ресторане в Айдыне
Предварительной причиной ЧП в ресторане в турецком Айдыне является взрыв газового баллона, расследование продолжается, передает газета Takvim со ссылкой на... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:39
2022-12-30T17:59
турция
в мире
бекир боздаг
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Предварительной причиной ЧП в ресторане в турецком Айдыне является взрыв газового баллона, расследование продолжается, передает газета Takvim со ссылкой на губернатора города Гусейна Аксойа.Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщили ранее местные власти. Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что по факту произошедшего задержан один человек."Предварительно, это газ. Взрыв был вызван газовым баллоном. Расследование продолжается", - приводит издание слова губернатора.
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турция, в мире, бекир боздаг
Турция, В мире, Бекир Боздаг
17:39 30.12.2022 (обновлено: 17:59 30.12.2022)
 
В Турции назвали предварительную причину взрыва в ресторане в Айдыне

Takvim: предварительной причиной взрыва в Айдыне считают взрыв газового баллона

© Фото очевидцаМесто взрыва в провинции Айдын
Место взрыва в провинции Айдын
© Фото очевидца
Место взрыва в провинции Айдын
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Предварительной причиной ЧП в ресторане в турецком Айдыне является взрыв газового баллона, расследование продолжается, передает газета Takvim со ссылкой на губернатора города Гусейна Аксойа.
Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщили ранее местные власти. Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что по факту произошедшего задержан один человек.
"Предварительно, это газ. Взрыв был вызван газовым баллоном. Расследование продолжается", - приводит издание слова губернатора.
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