https://ria.ru/20221230/vzryv-1842515708.html

В турецком городе Айдын прогремел взрыв, погибли семь человек

В турецком городе Айдын прогремел взрыв, погибли семь человек - РИА Новости, 30.12.2022

В турецком городе Айдын прогремел взрыв, погибли семь человек

Семь человек погибли при взрыве в городе Айдын в Турции, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:46

2022-12-30T16:46

2022-12-30T20:32

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АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Семь человек погибли при взрыве в городе Айдын в Турции, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.Уточняется, что еще как минимум четыре человека получили ранения.Как заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, после ЧП прокуратура региона Назилли начала судебное расследование. Число задержанных после взрыва возросло до пяти.По информации газеты Takvim со ссылкой на губернатора Гусейна Аксойа, предварительная причина произошедшего — взрыв газового баллона.Айдын — город на западе Турции, столица одноименного ила (провинции) страны.

https://ria.ru/20221204/turtsiya-1836200936.html

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в мире, турция