https://ria.ru/20221230/vyzovy-1842497108.html
СБ Белоруссии отметил, что новые вызовы укрепляют сотрудничество с Россией
СБ Белоруссии отметил, что новые вызовы укрепляют сотрудничество с Россией - РИА Новости, 30.12.2022
СБ Белоруссии отметил, что новые вызовы укрепляют сотрудничество с Россией
Новые вызовы для Минска и Москвы способствуют ускорению сотрудничества и укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран, заявил... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:49
2022-12-30T15:49
2022-12-30T15:49
белоруссия
россия
минск
александр вольфович
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Новые вызовы для Минска и Москвы способствуют ускорению сотрудничества и укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Новые вызовы, как это не парадоксально, формируют основу для ускорения взаимовыгодного сотрудничества, реального импортозамещения, укрепления независимости Беларуси и России от деструктивной политики недружественных стран" - отметил Вольфович в интервью Sputnik Беларусь. Госсекретарь добавил, что в отношении России Белоруссия сохраняет приверженность идее строительства Союзного государства. "Продолжается формирование единого оборонного пространства, принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональная группировка войск и единая система ПВО. Осуществляется дальнейшее укрепление экономической интеграции и производственной кооперации, совместное преодоление санкционных барьеров" - констатировал он.
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белоруссия, россия, минск, александр вольфович
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Вольфович
СБ Белоруссии отметил, что новые вызовы укрепляют сотрудничество с Россией
Совбез Белоруссии: новые вызовы способствуют укреплению сотрудничества с Россией
МИНСК, 30 дек - РИА Новости.
Новые вызовы для Минска и Москвы способствуют ускорению сотрудничества и укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран, заявил
госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Новые вызовы, как это не парадоксально, формируют основу для ускорения взаимовыгодного сотрудничества, реального импортозамещения, укрепления независимости Беларуси и России от деструктивной политики недружественных стран" - отметил Вольфович в интервью Sputnik Беларусь.
Госсекретарь добавил, что в отношении России Белоруссия сохраняет приверженность идее строительства Союзного государства.
"Продолжается формирование единого оборонного пространства, принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональная группировка войск и единая система ПВО. Осуществляется дальнейшее укрепление экономической интеграции и производственной кооперации, совместное преодоление санкционных барьеров" - констатировал он.