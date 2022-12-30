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Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2022
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Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков
Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2022
Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков
Выборы президента России в 2024 году запланированы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:56
2022-12-30T14:29
политика
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Выборы президента России в 2024 году запланированы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам Пескова, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны, где ответственность каждого повышается в несколько раз.Главным будут дела, которые необходимо завершить на 100 процентов эффективно и победоносно, подытожил чиновник.
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политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин
13:56 30.12.2022 (обновлено: 14:29 30.12.2022)
 
Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил, что выборы президента России в 2024 году запланированы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Выборы президента России в 2024 году запланированы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют", — сообщил он.

По словам Пескова, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны, где ответственность каждого повышается в несколько раз.
Главным будут дела, которые необходимо завершить на 100 процентов эффективно и победоносно, подытожил чиновник.
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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