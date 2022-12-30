https://ria.ru/20221230/vybory-1842463135.html
Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков
Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2022
Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков
Выборы президента России в 2024 году запланированы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:56
2022-12-30T13:56
2022-12-30T14:29
политика
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Выборы президента России в 2024 году запланированы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам Пескова, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны, где ответственность каждого повышается в несколько раз.Главным будут дела, которые необходимо завершить на 100 процентов эффективно и победоносно, подытожил чиновник.
https://ria.ru/20220901/vybory-1813834604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин
13:56 30.12.2022 (обновлено: 14:29 30.12.2022)
Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил, что выборы президента России в 2024 году запланированы