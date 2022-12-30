https://ria.ru/20221230/vybory-1842463135.html

Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков

Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2022

Выборы президента в 2024 году запланированы, заявил Песков

Выборы президента России в 2024 году запланированы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:56

2022-12-30T13:56

2022-12-30T14:29

политика

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Выборы президента России в 2024 году запланированы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам Пескова, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны, где ответственность каждого повышается в несколько раз.Главным будут дела, которые необходимо завершить на 100 процентов эффективно и победоносно, подытожил чиновник.

https://ria.ru/20220901/vybory-1813834604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин