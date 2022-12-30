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Путин поздравил Вучича с наступающими праздниками - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин поздравил Вучича с наступающими праздниками
Путин поздравил Вучича с наступающими праздниками - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поздравил Вучича с наступающими праздниками
Президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими праздниками, отметив, что российско-сербские отношения в этом году... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:55
2022-12-30T13:58
сербия
россия
владимир путин
александр вучич
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими праздниками, отметив, что российско-сербские отношения в этом году продолжали развиваться на принципах стратегического партнёрства, сообщается на сайте Кремля.Отмечается, что Путин сфокусировал внимание на том, что российско-сербские отношения в 2022 году продолжали поступательно развиваться на принципах стратегического партнёрства: "укреплялось практическое взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, углублялись доверительный политический диалог и координация усилий в международных и региональных делах, что особенно востребовано в нынешней сложной геополитической ситуации"."Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного и многопланового двустороннего сотрудничества на благо братских народов России и Сербии", – подчеркнул в послании президент России.
https://ria.ru/20221206/vuchich-1836620552.html
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сербия, россия, владимир путин, александр вучич
Сербия, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич
13:55 30.12.2022 (обновлено: 13:58 30.12.2022)
 
Путин поздравил Вучича с наступающими праздниками

Путин в поздравлении Вучичу выразил надежду на развитие российско-сербских отношений

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими праздниками, отметив, что российско-сербские отношения в этом году продолжали развиваться на принципах стратегического партнёрства, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин сфокусировал внимание на том, что российско-сербские отношения в 2022 году продолжали поступательно развиваться на принципах стратегического партнёрства: "укреплялось практическое взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, углублялись доверительный политический диалог и координация усилий в международных и региональных делах, что особенно востребовано в нынешней сложной геополитической ситуации".
"Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного и многопланового двустороннего сотрудничества на благо братских народов России и Сербии", – подчеркнул в послании президент России.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 12:34
Сербский президент высказался об отношениях с Россией
 
СербияРоссияВладимир ПутинАлександр Вучич
 
 
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