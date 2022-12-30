https://ria.ru/20221230/vuchich-1842462786.html

Путин поздравил Вучича с наступающими праздниками

Путин поздравил Вучича с наступающими праздниками - РИА Новости, 30.12.2022

Путин поздравил Вучича с наступающими праздниками

Президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими праздниками, отметив, что российско-сербские отношения в этом году... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:55

2022-12-30T13:55

2022-12-30T13:58

сербия

россия

владимир путин

александр вучич

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими праздниками, отметив, что российско-сербские отношения в этом году продолжали развиваться на принципах стратегического партнёрства, сообщается на сайте Кремля.Отмечается, что Путин сфокусировал внимание на том, что российско-сербские отношения в 2022 году продолжали поступательно развиваться на принципах стратегического партнёрства: "укреплялось практическое взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, углублялись доверительный политический диалог и координация усилий в международных и региональных делах, что особенно востребовано в нынешней сложной геополитической ситуации"."Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного и многопланового двустороннего сотрудничества на благо братских народов России и Сербии", – подчеркнул в послании президент России.

https://ria.ru/20221206/vuchich-1836620552.html

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сербия, россия, владимир путин, александр вучич