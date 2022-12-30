13:55 30.12.2022 (обновлено: 13:58 30.12.2022)
Путин поздравил Вучича с наступающими праздниками
Путин в поздравлении Вучичу выразил надежду на развитие российско-сербских отношений
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими праздниками, отметив, что российско-сербские отношения в этом году продолжали развиваться на принципах стратегического партнёрства, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин сфокусировал внимание на том, что российско-сербские отношения в 2022 году продолжали поступательно развиваться на принципах стратегического партнёрства: "укреплялось практическое взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, углублялись доверительный политический диалог и координация усилий в международных и региональных делах, что особенно востребовано в нынешней сложной геополитической ситуации".
"Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного и многопланового двустороннего сотрудничества на благо братских народов России и Сербии", – подчеркнул в послании президент России.
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