https://ria.ru/20221230/vsu-1842371122.html
ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска, заявил Арестович
ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска, заявил Арестович - РИА Новости, 30.12.2022
ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска, заявил Арестович
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР, заявил... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T01:41
2022-12-30T01:41
2022-12-30T01:51
специальная военная операция на украине
алексей арестович
владимир зеленский
марк фейгин
артемовск
соледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.По словам Арестовича, направления "главного удара" — это "восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), чуть южнее Соледара и сам Соледар".Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе Артемовска идут напряженные боевые действия, но Киев понимает, что город придется сдать. По его словам, населенный пункт планомерно сковывается российскими подразделениями. Также он отмечал, что в Соледаре российские военные ежедневно продвигаются и отвоевывают важные участки. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842367149.html
артемовск
соледар
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алексей арестович , владимир зеленский, марк фейгин, артемовск, соледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Марк Фейгин, Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика
01:41 30.12.2022 (обновлено: 01:51 30.12.2022)
ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска, заявил Арестович
Арестович заявил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара