https://ria.ru/20221230/vsu-1842371122.html

ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска, заявил Арестович

ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска, заявил Арестович - РИА Новости, 30.12.2022

ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска, заявил Арестович

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР, заявил... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T01:41

2022-12-30T01:41

2022-12-30T01:51

специальная военная операция на украине

алексей арестович

владимир зеленский

марк фейгин

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.По словам Арестовича, направления "главного удара" — это "восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), чуть южнее Соледара и сам Соледар".Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе Артемовска идут напряженные боевые действия, но Киев понимает, что город придется сдать. По его словам, населенный пункт планомерно сковывается российскими подразделениями. Также он отмечал, что в Соледаре российские военные ежедневно продвигаются и отвоевывают важные участки. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221230/obstrel-1842367149.html

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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алексей арестович , владимир зеленский, марк фейгин, артемовск, соледар, донецкая народная республика