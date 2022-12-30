https://ria.ru/20221230/vrach-1842376794.html

Врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет

Врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет - РИА Новости, 30.12.2022

Врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет

Люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые, в новогоднюю ночь особенно осторожно нужно относиться к спиртному тем, кто сидел на диете и скинул... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T03:50

2022-12-30T03:50

2022-12-30T03:50

общество

татьяна залетова

новый год

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые, в новогоднюю ночь особенно осторожно нужно относиться к спиртному тем, кто сидел на диете и скинул вес, заявила РИА Новости врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Она отметила, что переносимость алкоголя во многом зависит от способности печени перерабатывать его. Алкоголь в организме человека превращается в ацетон, но благодаря работе печени он не причиняет такой вред, как если бы человек выпил чистый ацетон, пояснила специалист. По ее словам, европейская популяция переносит алкоголь лучше, чем представители монголоидной расы, например, якуты, буряты или калмыки. Связано это с доступностью, так как в европейской популяции алкоголь появился раньше, европейцы к нему более адаптированы.

https://ria.ru/20221216/vino-1839048075.html

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2022

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общество, татьяна залетова, новый год