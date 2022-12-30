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Врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет - РИА Новости, 30.12.2022
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Врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет
Врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет - РИА Новости, 30.12.2022
Врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет
Люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые, в новогоднюю ночь особенно осторожно нужно относиться к спиртному тем, кто сидел на диете и скинул... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T03:50
2022-12-30T03:50
общество
татьяна залетова
новый год
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые, в новогоднюю ночь особенно осторожно нужно относиться к спиртному тем, кто сидел на диете и скинул вес, заявила РИА Новости врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Она отметила, что переносимость алкоголя во многом зависит от способности печени перерабатывать его. Алкоголь в организме человека превращается в ацетон, но благодаря работе печени он не причиняет такой вред, как если бы человек выпил чистый ацетон, пояснила специалист. По ее словам, европейская популяция переносит алкоголь лучше, чем представители монголоидной расы, например, якуты, буряты или калмыки. Связано это с доступностью, так как в европейской популяции алкоголь появился раньше, европейцы к нему более адаптированы.
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общество, татьяна залетова, новый год
Общество, Татьяна Залетова, Новый год
03:50 30.12.2022
 
Врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет

Диетолог Татьяна Залетова: люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые

© Freepik/katemangostarПосле праздника
После праздника
© Freepik/katemangostar
После праздника. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые, в новогоднюю ночь особенно осторожно нужно относиться к спиртному тем, кто сидел на диете и скинул вес, заявила РИА Новости врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
"Чем больше вес, тем выше толерантность к алкоголю, то есть он лучше переносится. Здесь нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты "вырубить" может и гораздо меньшая доза. Мы такое достаточно часто видим у нас в клинике", - сказала Залетова.
Она отметила, что переносимость алкоголя во многом зависит от способности печени перерабатывать его. Алкоголь в организме человека превращается в ацетон, но благодаря работе печени он не причиняет такой вред, как если бы человек выпил чистый ацетон, пояснила специалист.
По ее словам, европейская популяция переносит алкоголь лучше, чем представители монголоидной расы, например, якуты, буряты или калмыки. Связано это с доступностью, так как в европейской популяции алкоголь появился раньше, европейцы к нему более адаптированы.
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ОбществоТатьяна ЗалетоваНовый год
 
 
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